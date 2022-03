Frases cortas de amor para compartir

10 / 12

"El amor es darle al otro la posibilidad de que sea la persona que es y no la que el resto espera que sea".

Da igual que siempre hayas hecho lo correcto.

Que siempre hayas hecho lo que otros querían.

Que siempre hayas pensado en los demás y no en ti.

Que siempre y todas y cada una de las veces estuvieras ahí.

Si no estás una.

No te lo perdonan.

No dejan que falles.

No permiten que te equivoques

Que simplemente quieras estar sola.

Que faltes al cumpleaños o a la boda porque no puedes más.

Que no estés simpática y disponible.

Que no cojas el teléfono porque no te apetece.

No pueden soportarlo.

Que no estés para ellos.

No te dan tregua.

Pero en el fondo no te quieren bien.

Porque si tú quieres bien quieres que la persona haga lo que le haga feliz.

Aunque en esa felicidad esté no verte.

Porque si tú quieres a alguien la quieres libre y no obligada.

Porque el amor es darle al otro la posibilidad de que sea la persona que es y no la que el resto espera que sea.

Pero ellos solo te quieren para vomitarte sus desgracias.

Te quieren como cubo.

Te quieren para no sentirse solos.

Te quieren por puro y duro egoísmo.

Pero eso se acabó.

Si hacer lo que tú quieras hace que la gente desaparezca.

Chao.

Y si te quedas con dos, esos dos serán de verdad.

Y si te quedas sin nadie.

Pues quién quiere de compañía a alguien que no te respeta.

Pero ya es tiempo de soltar.

Los apegos tóxicos.

Ya es tiempo de ti. Para ti.