¿Qué es el instinto maternal? ¿Es normal no "sentirlo" a pesar de haber sido madre? Laura Gutman responde a todas las dudas respecto a la siguiente cuestión:

Estoy embarazada y no deseo que mi bebé lo pase mal porque yo no sepa ser la madre que él necesita. ¿Cómo puedo encontrar mi instinto maternal? Creo que no lo tengo.

INSTINTO MATERNAL VS DESEO DE TENER HIJOS

El instinto maternal, como su propio nombre indica, es instintivo, o sea, que lo tenemos todas las mamíferas hembras que damos a luz. En esto somos igual una jirafa, una perra y una humana. ¿Qué significa? Que cuando parimos en buenas condiciones: con amor, con respeto, sin control, sin amenazas… -cosa que hoy en día casi no se consigue-, la madre hembra tiene instintivamente la necesidad de proteger, lamer, alimentar y cuidar a la criatura de los depredadores. Eso es instintivo.

Sin embargo, si la hembra no está en buenas condiciones, por ejemplo, todas las mamíferas de los zoológicos, que casi no se quedan preñadas, cuando da a luz desconoce a su criatura y son los cuidadores del zoológico los que tienen que ayudar en la integración. Ella lo que trata es de sobrevivir, es decir, su instinto de supervivencia es mayor que el instinto materno.

LA CLAVE ES EL PARTO

Lo voy a trasladar a las humanas. Cuando las mujeres humanas parimos atadas en las camillas obstétricas, pinchadas, rasuradas, con amenazas, en un lugar lleno de gente que entra, que nos meten el dedo, que nos dicen de todo…, al nacer el bebé -si es que con suerte puede hacer por la vía baja-, lo primero que aparece es nuestro instinto de supervivencia y desconocemos a la criatura. En cambio, en los partos -muy poquitos y, probablemente muy poca gente de los que nos van a escuchar conocen historias reales de mujeres que han parido muy tranquilas en sus propias casas-, sin intervención de nadie, sin médicos, con una comadrona, a lo sumo con alguna amiga, con una madre sabia, con una mujer que sepa, en un lugar repleto de amor, tranquilidad, con poca luz y con todo el tiempo necesario, las mujeres tienen instintivamente la necesidad de lamer y llevar al pecho a esa criatura que acaba de nacer. Lo protege y no permite que nadie los toque. Eso es instinto materno.

Ahora, no podemos tener instinto materno, si no hemos atravesado un parto en buenas condiciones. El decir: “Yo quiero tener un hijo”, no es instinto maternal. Está lleno de mujeres que dicen que no tienen ganas de tener hijos. ¿Entonces será que no tienen instinto materno? No, eso es deseo. Desear tener un hijo no es instintivo, es más un tema cultural. Lo que sí es instintivo es la atracción sexual con el varón.

A MAYOR CONTACTO CON EL BEBÉ, MÁS INSTINTO

Una mujer que está embarazada y que dice que tiene miedo de no tener instinto materno, tiene la razón, porque probablemente por toda su historia ya debe estar siguiendo mandatos, en vez de seguir tu propia intuición, y no solamente en el tema del parto, sino en todas las áreas de su vida. Probablemente va a ir a un parto medicalizado y después el instinto materno no va a aparecer, porque lo que va a aparecer primero va a ser el instinto de supervivencia.

El instinto materno es un continuum. A mayor conexión con mi hijo, más conectada estaré para percibir todo lo que el niño me va pidiendo. Sin embargo, también es verdad que, de acuerdo a mi propia vida, en una de esas me voy a agarrar otra vez a mis opiniones, a los mandatos, a lo que me sienta bien a mí… Hay mujeres que tuvieron partos respetados, que en el momento se sintieron instintivamente atraídas por el bebé, pero que después, a lo largo de la vida, fueron poniendo otra vez un poco de distancia. Esto quiere decir que un parto respetado no garantiza el continuum de la intuición de la madre y del vínculo amoroso y entregado de esa madre a ese niño. Sería lo esperable, pero no es garantía.