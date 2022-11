"Sobrepasada con mi bebé"

Las mujeres y sus bebés necesitan estar rodeadas de otras mujeres, sobre todo durante los primeros meses de vida de la criatura. De este modo, la recién convertida madre se podrá dedicar a su hijo, mientras ella es sostenida, tanto a nivel físico como emocional, por el resto de mujeres. Laura Gutman explica a una madre, que le hace la siguiente pregunta, la importancia de crear una tribu.

El día se me pasa con mi bebé a la teta y mi pareja me dice que no hago nada. Yo no logro ni ducharme ni salir de casa. Estoy desesperada.

LAS MADRES NECESITAN TRIBU

Ninguna mujer debería estar sola con un bebé en casa. Todos los mamíferos vivimos en manadas. Ninguna leona está sola en la selva cuidando a su cachorro, porque si se queda sola, está tan vulnerable, que en tres minutos va a venir un depredador y se la va a comer, a ella y a la criatura.

Todas las mamíferas, cuando tienen criaturas, saben que precisan a la manada. En los humanos, las mujeres deberíamos estar en tribu y, en principio, en tribu de mujeres. El matrimonio es algo muy nuevo en la historia de la humanidad. Eso de que haya una señora sola en su casa con un bebé; un señor solo, que se va a trabajar; una amiga, que vive a una hora de distancia y una madre, con la que te llevas mal, en otra ciudad, es totalmente antihumano.

LOS HOMBRES TAMBIÉN REQUIEREN TRIBU

Lo que le está pasando esta mamá es que no debería estar sola. Tiene que estar acompañada por una tribu de mujeres. En cuanto a su pareja, es un reflejo de que todos somos ignorantes. Quizá él se emparejó con una mujer muy activa o que trabajaba mucho, y ahora se la encuentra sentada en casa y, como no tiene ni idea de lo que es estar con un bebé, pues por eso le dice lo que le dice. Lo que le hace falta a ese varón es una tribu de varones, algunos con más experiencia, que le cuentan de qué se trata

Los humanos somos tan ignorantes que no nos juntamos en momentos de experiencias para poder combatirlas. Los varones son peores que las mujeres, porque hablan de mujeres, trabajo o deporte, pero no comparten experiencias íntimas, afectivas o emocionales.

UNIDAS POR LOS HIJOS Y LAS FLORES

En cuanto a cómo hacer tribu, voy a contar una anécdota real. Hace muchos años, cuando todavía no había Facebook, me invitaron a una feria del libro en Chile. Había muchas mujeres que me seguían y decidieron ir, pero tenían que pensar cómo se reconocerían, porque ellas eran una especie de lo que hoy llamaríamos tribu virtual y no se conocían. Decidieron ir con alguna, para así poder identificarse. Me lo contaron y pensé que era buena idea.

Así pues, yo estaba dando mi conferencia, y de repente veía mujeres que llegaban con flores en el pelo, otra lleva un niño de un año en brazo que sujetaba un ramito de flores, otra llegó con una margarita entre los dientes… Recuerdo estar emocionada, porque de alguna manera esas mujeres crearon una tribu y querían reconocerse en un lugar donde venían a escucharme a mí.

CÓMO ENCONTRAR TU TRIBU

Hoy en día está lleno de grupos de mujeres. Yo a veces les recomiendo a algunas mamás que están en lugares un poco aislados, en pueblos pequeños o que cambiaron de ciudad por trabajo… que se metan en Facebook y busquen, porque se creen diferentes y está lleno de personas en su misma situación. La sociedad está llena de diferentes que no se encuentran con sus iguales, así que las tribus son muy importantes.

