¿Cuándo pueden empezar a dormir solos los niños?

Todos los temas relacionados con el sueño del niño causan un sinfín de dudas en los padres. Saber cuándo dormirán solos, en el caso de que hayan decidido compartir cama, es uno de los más habituales. Laura Gutman responde a una madre que hace la siguiente pregunta sobre este tema:

Mis hijos, de uno y tres años, todavía duermen conmigo. Me preocupa no darme cuándo es el mejor momento para que duerman solos.

Los niños van a irse a dormir solo cuando tengan ganas. La noche es un momento de peligro. ¿Qué hacen las otras manadas de mamíferos? Colocan a las criaturas en el medio, luego se ponen las hembras alrededor y los machos en la periferia. De esta manera, cuando un depredador aparece, salen disparados o los machos salen a defender. Si nosotros dejáramos a las criaturas fuera del circuito, obvio que un depredador se comería al más tiernito. Esto es pura lógica.

ES BUENO DESPERTARSE DURANTE LA NOCHE

¿Qué pasa con los niños? Pues que cuando están solos, saben que están en peligro y por eso se despiertan. Despertarse está muy bien, significa que están saludables. Cuando están solos tienen como una alarma interna que los despierta y les dice: “Despiértate, porque puede venir un depredador y comerte. Avisa a tu mamá”. Entonces los niños se despiertan, lloran y avisan a la mamá. Si mamá no viene, es un desastre.

En este caso hay un niño de un año y otro de tres que duermen con la mamá. Están tranquilos, porque si se despiertan tienen la seguridad de que el cuerpo de mamá está ahí y nada les va a pasar. Entonces, las señales que envían a su cerebro es que pueden dormir tranquilos. ¿Hasta cuándo durará esto? Hasta que tengan la suficiente autonomía y seguridad interna para saber que si se despiertan no pasa nada porque no hay depredadores en esta casa. Para eso, yo tengo que tener una experiencia cotidiana de muchas veces, hasta que hay algo dentro de mí que se relaja, porque ya tengo la seguridad incorporada, y eso no es en el mismo momento para todos los niños. Hay niños que a los tres años se van a dormir solos, otros a los seis…

Los niños se van a dormir solos cuando tienen ganas de estar solos. Cuando hay hermanos, lo ideal sería que durmieran juntos, pero juntos significa en el mismo colchón y, en la medida de lo posible, que este esté en el suelo. En este caso, si uno ya no tiene más ganas de dormir pegado, se puede construir una continuación de colchones en el suelo, así el que quiere dormir solo, lo hará, pero el otro sentirá la presencia de su hermano.

