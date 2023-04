Las partes del cerebro y sus funciones

El cerebro es un órgano esencial para la vida. Además de las funciones vitales (como la respiración), todas nuestras emociones, sensaciones y aquello que conforma nuestra personalidad y nos hace únicos está regulado por nuestro cerebro.

Se trata, quizás, del órgano más complejo del cuerpo humano. De hecho, el órgano que está dentro de la cabeza se denomina en realidad encéfalo y es la parte principal del sistema nervioso central. El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico son algunas de las partes que conforman el encéfalo y trabajan juntas para regular diferentes aspectos de nuestro funcionamiento físico y mental.

El cerebro es la parte más grande del encéfalo y es responsable de controlar el pensamiento consciente, la memoria, el movimiento y la percepción sensorial, entre otras funciones. Se divide, mediante un surco profundo, en dos hemisferios, cada uno de los cuales controla un lado del cuerpo.

En cada hemisferio, el cerebro se divide en cuatro lóbulos:

El cerebelo (que en latín significa “pequeño cerebro”) está situado en la parte posterior de la cabeza, debajo de los hemisferios cerebrales, y es la segunda estructura más grande del encéfalo.

Juega un papel importante en la coordinación motora y el equilibrio. También contribuye al aprendizaje y perfeccionamiento de los movimientos.

El tronco encefálico conecta el cerebro con la médula espinal y se encuentra en la parte inferior del cerebro.

Es responsable de regular las funciones corporales básicas, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los ciclos de sueño y vigilia y la deglución. Se trata de funciones esenciales para la vida que no están bajo nuestro control consciente.

Se compone de tres partes principales: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo.

El tálamo y el hipotálamo están situados en la zona central del cerebro, justo por encima de la parte superior del tronco encefálico. Son estructuras que tienen mucho que ver con la percepción, el movimiento y las funciones vitales del cuerpo.

El hipocampo está situado en la parte interna del lóbulo temporal. Su nombre proviene del latín hippocampus, que a su vez viene del griego hippos (caballo) y kampos (nombre de un monstruo marino mitológico) y se llama así porque su forma recuerda a un caballito de mar.

Juega un papel importante para la consolidación de la información adquirida recientemente (memoria a corto plazo). Por el contrario, se cree que la memoria a largo plazo se almacena en toda la corteza cerebral.

La amígdala es una estructura cerebral situada en el interior de los lóbulos temporales, encima del hipocampo. Se compone de dos núcleos, uno en cada hemisferio.

Está involucrada en el procesamiento emocional y la regulación de las respuestas emocionales.

