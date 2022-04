6 beneficios para la salud de la infusión de ortiga

La mayoría de nosotros probablemente asociamos las ortigas con experiencias bastante dolorosas. Después de todo, ¿quién no se ha picado con unas ortigas mientras paseaba por el campo? Las hojas poseen pelos afilados que perforan la piel e inyectan ácido fórmico. Equipados con unos buenos guantes, unas tijeras y una bolsa de tela, podemos recoger las hojas jóvenes para prepararlas luego en casa. Vale la pena, porque la ortiga atesora un gran valor nutricional y medicinal.

Propiedades de la ortiga

La ortiga está llena de nutrientes hasta las punta de las hojas. Como alimento, es una verdura con un contenido nutricional destacable.

Composición nutricional de la ortiga (100 g):

Proteínas: 7 g

Calcio: 713 mg

Potasio: 475 mg

Vitamina C: 333 mg

Vitamina B1: 200 mcg

Vitamina B3: 800 mcg

Aquí puedes consultar cómo usar las ortigas en la cocina.

6 beneficios para la salud del infusión de ortiga

1. Antiinflamatoria y analgésica

Las hojas secas de ortiga contienen muchos flavonoides. Estos fitoquímcos son responsables de la coloración de muchas frutas y verduras. Las uvas, el té verde o las berenjenas contienen muchos flavonoides. Son compuestos antioxidantes que eliminan radicales libres en el organismo, lo que ayuuda a reducir la inflamación y previene daños sobre los tejidos.

Los flavonoides también tienen un efecto analgésico. Por lo tanto, la infusión de ortiga es popular como remedio casero para el alivio del dolor articular durante los brotes reumáticos o artríticos severos.

2. Ayuda con las infecciones urinarias

Los principios activo de la ortiga tienen un efecto diurético. Si sufres una infección en el sistema urinario, la infusión de ortiga puede ayudarte a mejorar de forma natural, pues las bacterias infecciosas son arrastradas por el flujo de orina.

3. Actúa contra los dolores de vientre

Los efectos antiinflamatorios y analgésicos de los principios activos de la ortiga pueden ser efectivos para el dolor abdominal bajo y los calambres gástricos. Una taza de infusión de ortiga fresca también puede ser útil para el dolor de espalda de origen menstrual.

4. Estimula la digestión

Las ortigas y el infusión hecha con las hojas secas contienen sustancias amargas, que estimulan la salivación y favorecen la digestión. La producción de jugo gástrico se acelera en el estómago, mientras que el aumento de la producción de bilis asegura una digestión saludable.

5. Actúa contra la celulitis

Casi todas las mujeres tienen celulitis, algunas más, otras menos. La piel de naranja tiene una causa en gran parte genética. Sin embargo, el ejercicio y una dieta saludable son formas útiles de prevenirla y contrarrestarla.

La infusión de ortiga puede ayudar gracias a su efecto drenante, ya que asegura que el agua almacenada sea transportada fuera de las células. En combinación con una dieta sana y baja en calorías, puede ayudarte a tensar el tejido conectivo.

6. Efecto beneficioso sobre la próstata

Los ingredientes activos de las hojas de la ortiga no solo son efectivos en el tratamiento de afecciones del tracto urinario, la vejiga y los riñones, sino que también pueden tener efectos positivos en la próstata. Entre otras cosas, la glándula prostática es responsable de producir líquido seminal en el que los espermatozoides pueden moverse durante la eyaculación.

Un estudio encontró que el extracto de ortiga mejoró los síntomas en pacientes con próstata agrandada benigna. Como parte de un tratamiento holístico para las enfermedades de la próstata, la infusión de ortiga puede ser una buena contribución.

¿Qué hay que hacer para que las ortigas no piquen?

Solo tenemos que dejarlas en la bolsa de tela donde las hemos guardado durante 12 horas. Después de ese tiempo ya no pican. Si no se quiere esperar, se pueden aplastar (con un rodillo de amasar, por ejemplo) y en unos minutos ya estarán desactivadas. También dejan de picar al cocerlas.

La ortiga es segura, pero no conviene excederse. No se recomiendan más de 250 mililitros por día, incluso si tiene síntomas. No se recomienda el consumo regular o incluso diario, ya que puede provocar dolor de estómago, acidez estomacal o diarrea.

Referencias científicas: