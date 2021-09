Cómo limpiar las manchas de comida en los táper

Los envases de plástico no son los mejores para los alimentos, pues no se puede descartar que liberen micropartículas y sustancias químicas en el contenido, pero a veces son los más ligeros y también son más resistentes.

Los plásticos más seguros para la salud se pueden reconocer por los números de reciclaje 1, 2, 4 y 5, mientras los que llevan los números 3, 6 y 7 deben evitarse.

Si tienes tápers seguros y los utilizas para guardar alimentos y preparaciones salsas con tomate o curry, remolacha o zanahorias es muy probable que se tiñan. Para eliminar esta coloración puedes seguir lo siguientes consejos.

Cómo limpiar los envases plásticos con remedios caseros

Para combatir la mayoría de las decoloraciones provocadas por alimentos se pueden utilizar remedios caseros que están presentes en la mayoría de los hogares.

Hay que tener en cuenta que algunos materiales pueden limpiarse sin problemas, mientras que otros son más rebeldes. En este último caso, simplemente hay que repetir el procedimiento varias veces o probar varios métodos hasta dar con el más efectivo.

La decoloración leve a moderada generalmente debería desaparecer con los siguientes remedios caseros:

Aceite: Pon un poco de aceite (del que tengas en la cocina para cocinar) y frótalo con un paño. Puedes usar cualquier aceite. Luego, lava el recipiente a mano o en el lavavajillas.

Aceite: Pon un poco de aceite (del que tengas en la cocina para cocinar) y frótalo con un paño. Puedes usar cualquier aceite. Luego, lava el recipiente a mano o en el lavavajillas.

Limón: El ácido cítrico es un detergente natural. Para usar este remedio, exprime medio limón, vierte el zumo en el envase descolorido y frótalo con un paño. O puedes frotar el limón directamente sobre el envase. Luego, lávalo bien.

Bicarbonato o levadura en polvo: Llena el recipiente hasta el borde con agua caliente y agrega de dos a tres cucharadas de bicarbonato de sodio o una o dos bolsitas de levadura en polvo, dependiendo del grado de coloración. Deja reposar la mezcla durante unas horas, preferiblemente durante la noche, y luego lave bien el táper.

Luz solar: no necesitas ningún remedio casero para este consejo, solo buen tiempo. Coloca el envase descolorido en el alféizar de la ventana, el balcón o en el jardín al sol. Después de unas horas, el teñido debería haber disminuido notablemente.

Remedios para la mancha persistente

Si los consejos anteriores no te han acabado de ayudar y la pigmentación del plástico es muy intensa, puedes probar el truco del azúcar y los cubitos de hielo. Para llevar a cabo esta solución, necesitarás:

Ingredientes:

Azúcar

Detergente líquido para lavar platos

Cubitos de hielo

Agua

Elaboración:

Cubre el fondo del envase con azúcar. Pon un poco de lavavajillas sobre el azúcar. Agrega dos o tres cubitos de hielo y luego llena el envase con agua. Mezcla todo bien y deja actuar la mezcla de 10 a 60 minutos.

Esta combinación funciona porque el azúcar y el jabón para platos se disuelven y absorben la grasa. Gracias a su frialdad, los cubitos de hielo ayudan a "romper" las manchas en el plástico.

Cómo evitar las manchas

Si usas tus envases plásticos con frecuencia, tarde o temprano tendrás que lidiar con algún envase manchado. Afortunadamente, existen algunos trucos que puede utilizar para evitar que los envases se pigmenten.

No guardes alimentos que manchen mucho en el envase, como tomates, zanahorias, remolacha, pimientos, platos con cúrcuma y pesto. En su lugar, puedes utilizar envases de vidrio que no cogerán ningún tipo de color.

No pongas los envases plásticos en el microondas: cuando recalientas platos en el microondas, los poros del plástico se abren y el envase absorbe el color de la comida con especial facilidad. Cuando el plástico se enfría, los poros se cierran y se hace muy difícil quitar las manchas del plástico.

Frota el envase con aceite de antemano: para proteger el envase contra las manchas, puedes untarlo con un poco de aceite de cocina antes de usarlo.

Desecha correctamente tus envases de plásticos

Si hay un envase plástico que debas tirar ya, recuerda que debes desecharlo en el contenedor del rechazo, no en el de los envases de plástico y metal. Aunque el envase esté hecho de plástico, no es un envase alimentario propiamente dicho.

Por cierto, si ya no quieres usar tu táper con comida, esto no es de ninguna manera una razón para desecharlo. Puedes reciclarlo como caja de almacenamiento para materiales de artesanía, bolígrafos y accesorios de oficina, como contenedor de tornillos, tacos, etc. Si no le das un uso acabará en la incineradora y contribuirá a la contaminación de la atmósfera.