13 snacks sanos y caseros para toda la semana (inclúyelos en tu batch cooking)

Tenlos listos para picar

Puede que haya quien se pregunte si realmente es necesario picar entre horas o no. Dependiendo de nuestra edad, constitución, metabolismo o estilo de vida, puede ser que necesitemos snacks y tentempiés para concentrarnos mejor, sentirnos más satisfechos y de mejor humor, evitar luego comer demasiado en la cena o la comida o reponer energía después de deporte.

A la hora de preparar snacks y tentempiés para toda la semana o incluso más, podemos optar por:

Opciones que aguanten bien en la nevera, seguramente unos 3-4 días.

Opciones secas como la granola, que podemos guardar un par de semanas en la despensa o la cocina

Llenar el congelador de opciones saludables para los momentos en que tengamos que salir corriendo, los niños lleguen a casa con un hambre incontrolable o simplemente tengamos ganas de picar algo.

13 ideas de snacks caseros listos para llevar

Para ahorrar tiempo entre semana, podemos dejar preparados snacks ya listos y preparados para llevar. Cuando hacemos barritas energéticas, por ejemplo, las envolvemos en papel vegetal y podemos congelar las que no vayamos a consumir en 2-3 días. Las que no hayamos congelado las podemos guardar ya en tápers pequeños y así por la mañana no perdemos tiempo.

Además, tenerlos ya preparados nos ayuda a controlar la cantidad y la calidad, porque sabemos qué vamos a comer.

A continuación os ofrezco una selección de ideas de snacks que os podáis preparar con antelación a fin de tenerlos listos a lo largo de toda la semana. Más abajo encontrarás cuatro ejemplos de recetas de snacks saludables ideales para incluir en tu batchcooking.