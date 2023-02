¿Cuáles son los nombres de perros más populares y bonitos del mundo?

Es normal que tengas dudas a la hora de poner nombre al nuevo miembro de tu familia con cuatro patas. El nombre os va a acompañar toda la vida y de alguna manera va a definir a tu camarada perro tanto como a ti. Va a ser la palabra que os vincule y estará asociada en tu memoria a todos los buenos momentos que vais a pasar juntos.

Las reflexiones que se realizan a la hora de poner nombre al animal no son muy distintas a las que desarrollan los padres pensando en sus niños. A muchos les gustaría encontrar un nombre exclusivo, nunca usado antes con otro perro, porque s para un ser realmente único.

Otros en cambio desean que su nombre sea un homenaje a algún miembro anterior de la familia, y otras quieren que simplemente sea bonito y suene bien, lo cual es igual de legítimo que cualquier otra opción.

Elige un nombre que tu perro entienda

Los nombres largos y melodiosos para perros son muy bonitos, sin embargo los nombres cortos y sin complicaciones son los mejores para los perros. Serán ideales cuando tengas que llamar al perro en voz alta para que acuda a ti o cuando lo estés alabando.

Tu amigo peludo entenderá su nombre, pero que acuda a tu llamada ya será harina de otro costal. Lo ideal es que el nombre del perro tenga dos sílabas, como es el caso de Chico o Cata. De esta forma, el animal puede distinguirlos más fácilmente de órdenes como siéntate, ven o vamos.

Has de saber que los perros no entienden sus nombres al 100% de la misma manera que lo haces tú. Por lo tanto, no podrá saber si se llama Lenny o Jenny. Pero sí que despertarás su atención cuando pronuncies unos sonidos (su nombre) dirigiéndote a él.

Para facilitar que perciba que te estás dirigiendo a él puedes elegir nombres compuestos con un par de consonantes oclusivas duras como T, K, P o B, y un par de vocales.

Una mirada a los perros de los famosos

¿Eres fan de Shakira? ¿Tienes todos los álbumes de Pink? ¿Conoces todas las películas de Tom Cruise? A veces, los nombres de celebridades también son adecuados para un perro, sin que implique un desprecio para la persona o para el perro.

Si el nombre de tu celebridad preferida no encaja al 100% con las mejores características de un nombre para perro, puedes modificarlo para crear, además, un nombre original y único. Shakira quizá es largo, pero Shaki suena muy bien. Pink puede ser corto, pero Pinki llamará la atención de tu perra.

Si te preguntas qué nombres ponen los famosos a su perros, aquí tienes algunos, empezando por los famosos que hemos mencionado:

Shakira: Teddy

Pink: Habañero Mountain Guy Kadashi Hart

Leo Messi: Hulk y Tiro.

Cristiano Ronaldo: Antonina, Bobby Moore, Marosca y Abelhinha

Lady Gaga: Asia

Sergio Ramos: Lizzy

Uso correcto de los nombres de los perros

El perro tiene que aprender su nombre primero, lo hace mejor cuando asocia el nombre con algo positivo. Es por eso que no debes asociar el nombre del animal con ira o culpa, especialmente al principio.

Por esta razón, no debes usar el nombre para regañar al perro. Un ejemplo: el cachorro muerde tus nuevos zapatos de cuero. En lugar de regañarlo amenazante con su nombre, es mejor que le digas solo "no".

Especialmente en la fase de aprendizaje e impronta, debes asegurarte de asociar el nombre del perro con algo bonito. Por ejemplo, llamas al perro por su nombre para jugar con él. También se pueden usar golosinas, elogios y caricias.

Nombres de perro más populares en el mundo

A la hora de inspirarte, te pueden servir las listas de nombres más utilizados en España y en otros países, según los registros públicos, organizaciones por el bienestar animal y aseguradoras.

Machos: Max, Charlie, Buddy, Rocky, Jack, Milo, Toby, Leo, Rex, Bruno

Hembras: Luna, Bella, Lola, Molly, Lucy, Kira, Daisy, Mia, Nala, Nina

Nombres de perro más populares en España

Machos: Coco, Thor, Max, Leo

Hembras: Luna, Nala, Kira, Lola

Nombre de perro más populares en Estados Unidos

Machos: Max, Charlie, Cooper

Hembras: Bella, Luna, Lucy

Nombres de perro más populares en Japón

Machos: Sora, Leo, Kotaro

Hembras: Koko, Momo, Hana

Nombres de perro más populares en Argentina

Machos: Milo, Simón, Teo.

Hembras; Lola, Luna, Mora

Nombres de perro más populares en México

Machos: Bruno, Max, Jack

Hembras: Luna, Lola, Maya

Nombres de perro más populares en la India

Machos: Raja, Yogi, Tiger

Hembras: Jasmine, Karma, Cinnamon

Nombres míticos de perros

Machos: Odín, Thor, Balder, Loki, Frey, Heimdall, Tyr, Ares, Zeus, Momo

Hembras: Frija, Hela, Skadi, Freia, Iduna, Hera, Rea, Ceres, Vesta, Iris

Nombres de perros famosos