Empezar desde cero es posible: 3 testimonios

Creer que nada es imposible y luchar por un ideal es el secreto de Alexia Vieira. En 2008 se fue a Mozambique para crear de la nada la Fundación Khanimambo, que facilita la educación a 400 niños africanos.

"Llegué con la fuerza maravillosa de los veinte años. No me costó salir de mi zona de confort. Siempre he disfrutado de una gran libertad para soñar y quería proporcionarla a los niños más desfavorecidos. Solo si se les permite soñar desarrollarán todo su potencial. La educación es crucial para conseguir un cambio real en el país. Si abrimos su mente, las mujeres se enfrentarán a los malos tratos, se pondrán a prevenir la malaria...", explica Alexia Vieira, una madrileña natural de Lisboa que a los 23 años llegó a Mozambique con una mochila como única compañía.

Recorrió 5.400 km para conocer las necesidades del país. Obtuvo donaciones y compró un minibús para acercar a los niños a la escuela. La Fundación Khanimambo hace un pacto con las familias: un paquete de comida para un mes si los niños van al colegio y sacan las mejores notas que puedan. "Ofrecemos refuerzo extraescolar y una educación integral. Hablamos con los niños, escuchamos qué les preocupa e intentamos solucionarlo", sigue Alexia.

Los principios fueron duros en un país sin agua ni electricidad. "Fue como escalar una montaña descalzo. Eres blanco y desconfían. Lo peor ha sido el machismo y la soledad. A veces piensas que es imposible, pero ahora me prohíbo esa palabra. Para conseguirlo te ha de acompañar la fe de que puedes. A quien vive dificultades le diría: 'Levántate y anda. Visualiza lo bien que vas a estar cuando lo superes'. En mi año y medio de soledad hasta que llegó Eric, mi marido, aprendí que los problemas siempre están ahí, pero que superarlos es muy bonito. Los africanos me han enseñado que la queja es inútil. Me admira su fuerza inagotable y su calma ante la adversidad", dice Alexia, madre de dos hijas de 3 y 5 años, que viven con ella en la playa de Xai-Xai.

"Emprender es una actitud mental de la gente que quiere alterar el futuro", asegura Guy Kawasaki, autor de El arte de empezar (Ed. Ilustrae) y mano derecha de Steve Jobs. Dice que para innovar con éxito lo primero es tener un ideal que pretenda mejorar el mundo, incrementar la calidad de vida, corregir un error o evitar el fin de algo loable. Sus palabras pueden aplicarse a la labor educativa que impulsa Alexia Vieira en Mozambique.

2. Ir de la ciudad al campo

Cristina Serrano (36 años) y su marido Vicente Urda consideran que en el campo la gente suele ser más solidaria y entregada que en la gran ciudad. Desde que llegaron a Foz-Calanda (Teruel) en septiembre del 2013 se han sentido como en casa.

"Es nuestro sitio. Nos fascina el canto de los pájaros mientras alimentan a sus crías; las montañas que nos rodean, el pantano, el olor a romero al pasear, la niebla, el silencio auténtico... Siempre habíamos deseado vivir en el campo pero no nos atrevíamos a dar el paso. Por eso, cuando perdí mi empleo en la empresa de telecomunicaciones donde trabajaba en Barcelona mientras el coste de vivir en esa ciudad seguía siendo altísimo, enseguida contactamos con la oenegé Contra la Despoblación. Esta oenegé aragonesa nos ayudó a encontrar un pueblo que deseaba más gente", cuenta Cristina.

Su hijo de 14 años también se ha adaptado a la vida de este municipio con menos de 300 habitantes. "Pero un cambio así no se hace solo por imperativos económicos: ha de gustarte el campo y lo natural", advierte este matrimonio que se quedó bajo mínimos. Mientras Contra la Despoblación sigue moviendo sus currículums por los pueblos de alrededor, ellos ofrecen en Foz-Calanda terapias naturales (reiki, masajes, reflexología, drenaje linfático...) a cambio de aportaciones.

"Somos felices. Por eso yo he dado las gracias al trabajo que tenía por haberme permitido vivir en Barcelona y también las gracias cuando desapareció por permitirme venir aquí", confiesa Cristina, que siente que la crisis le ha regalado una oportunidad.

Estímulos para empezar

Distintas asociaciones acompañan y asesoran a quienes buscan empezar de nuevo en un pueblo.

Leader son los fondos de un programa de la unión Europea para incentivar el nacimiento de negocios en el medio rural. proporciona subvenciones a fondo perdido que cubren hasta una tercera parte de la inversión.

son los fondos de un programa de la unión Europea para incentivar el nacimiento de negocios en el medio rural. proporciona subvenciones a fondo perdido que cubren hasta una tercera parte de la inversión. Abraza la tierra . Actúa en Castilla-La Mancha, Castilla, León, Cantabria, Aragón, Madrid y Extremadura.

. Actúa en Castilla-La Mancha, Castilla, León, Cantabria, Aragón, Madrid y Extremadura. Condinse trabaja para el desarrollo integral del nordeste de Segovia y de sus 119 pueblos.

trabaja para el desarrollo integral del nordeste de Segovia y de sus 119 pueblos. La Red Ibérica de Ecoaldeas contiene inspiradoras experiencias.

3. Cambiar de profesión

Cuando su mejor amiga murió de cáncer, Rosanna Mirapeix sintió la imperiosa necesidad de saber cómo acompañar a los enfermos de cáncer y a sus allegados. Tenía 41 años. "Empecé a estudiar Psicología mientras trabajaba como coordinadora de formación en una empresa. Al acabar tenía 45 años e hice un postgrado en la UB en Psicooncología y un máster en la Universidad Complutense de Madrid. Lo más difícil fue conseguir que me aceptaran para hacer las prácticas con 46 años. Ahora tengo 50 y soy feliz trabajando en el Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) como psicooncóloga y en el Institut de Psicologia de la Salut tratando a personas con alguna enfermedad crónica".

Además publicó un cuento 'En Joan té cuques a la sang' (Juan tiene bichos en la sangre, Ed. Miret) sobre un niño con un hermano enfermo de cáncer. "A quien quiere reinventarse le diría: ¡adelante! Yo tuve que trabajar muy duro. Pero la familia y los amigos me animaron y tuvieron mucha paciencia. Es importante rodearse de gente que confíe en que es posible y que te aliente a seguir".

Transformarse para el cambio

Transformarse es un proceso lleno de incertidumbres en el que todas las ayudas son bienvenidas.