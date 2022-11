El cambio climático ya está perjudicando la salud de los europeos

Los autores del informe The Lancet Countdown in Europe llaman la atención sobre el incremento preocupante en los riesgos asociados a la salud relacionados con el cambio climático y hacen un llamamiento a las autoridades políticas para que se fijen objetivos de reducción de las emisiones de CO2 y otros gases con efecto invernadero para evitar que la temperatura global no suba más de 1,5 ºC en relación a la época preindustrial. Además piden planes de adaptación para poder adaptarse a las situaciones futuras creadas por el cambio climático.

Rachel Lowe, directora del TLCE, ha manifestado que "tras el verano europeo más caluroso del que se tiene constancia, Europa está tomando consciencia de la realidad que supone el calentamiento global y lo que esto significará para nuestra salud. Nuestro informe pone de manifiesto las amplias repercusiones sanitarias que ya se están dejando sentir en toda Europa. Son señales de advertencia para que los gobiernos, los sistemas sanitarios y las comunidades europeas trabajen juntos para lograr un futuro resistente al clima".

Muertes por olas de calor y otros fenómenos extremos

Según los datos recogidos por los investigadores, en Europa las olas de calor aumentaron un 57% de media en el periodo 2010-2019, en comparación con el periodo 2000-2009, y más de un 250% en algunas regiones. Este incremento implica un alto riesgo de morbilidad y mortalidad relacionadas con el calor, especialmente para las personas mayores, los niños, los enfermos crónicas y las personas que no tienen un acceso adecuado a la asistencia sanitaria.

El calentamiento global está provocando que los fenómenos extremos sean cada vez más intensos y frecuentes en Europa, con efectos directos e indirectos sobre la salud, además de destrucción de infraestructuras y costes económicos.

Por ejemplo, entre 2011 y 2020, el 55% de las regiones europeas se enfrentó a sequías extremas y excepcionales. Otros fenómenos extremos, incluidas las inundaciones, causaron pérdidas económicas récord en 2021, por un total de casi 48.000 millones de euros.

Más enfermedades infecciosas

El cambio climático también favorece la transmisión de enfermedades infecciosas, como el dengue, que se incremento en un 30% en la última década con respecto a los años 50. El peligro de brotes del virus del Nilo Occidental aumentó un 149% en el sur de Europa y un 163% en Europa central y oriental en el periodo 1986-2020 con respecto a 1951-1985.

Las temperaturas más cálidas también están cambiando las temporadas de floración de varias especies de árboles alergénicos, ya que las temporadas del abedul, el olivo y el aliso comienzan entre 10 y 20 días antes que hace 41 años, lo que afecta a la salud de alrededor del 40% de la población en Europa que sufre de alergias al polen.

Los esfuerzos de adaptación deben acelerarse rápidamente

Los países europeos disfrutan de algunos de los mejores sistemas sanitarios del mundo, pero se necesitan planes para los países poco desarrollados que históricamente han contribuido menos al cambio climático causado por la acción humana.

En este sentido, Kim van Daalen, autora principal del informe, ha denunciado que "Europa ha sido históricamente uno de los principales contribuyentes a la crisis climática, poniendo en riesgo vidas y salud a nivel mundial".

"Y lo que es más importante, estos impactos se experimentan de forma desigual, exacerbando las arraigadas desigualdades entre países y dentro de ellos. Una acción acelerada en Europa protegerá la vida y el bienestar de las personas de los impactos climáticos, no sólo en Europa sino también en aquellos países que históricamente han contribuido menos al cambio climático. Europa tiene la responsabilidad global y la oportunidad de comprometerse con una transición justa y baja en carbono, que ofrezca una acción climática en línea con el Acuerdo de París y mejore la salud humana para todos", ha añadido.

El informe 2022 The Lancet Countdown in Europe sobre Salud y Cambio Climático será presentado en el CaixaForum Macaya hoy viernes a las 11h. En el evento se expondrán las últimas evidencias sobre cómo el cambio climático está amenazando los fundamentos de la buena salud en Europa, además de detallar los beneficios para la salud de una respuesta rápida y contundente.

El informe será presentado por Rachel Lowe, profesora ICREA, investigadora del BSC y directora del LCDE, y Cathryn Tonne, investigadora de ISGlobal y codirectora del LCDE.