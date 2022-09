Nuevo informe del Club de Roma: 5 puntos para salvar la humanidad

Hace 50 años, el think tank Club de Roma sacudió al mundo con su informe Los límites del crecimiento". Hoy es considerada la publicación más influyente sobre el impacto de la industrialización, el crecimiento de la población, el uso de los recursos naturales o la contaminación sobre el equilibrio ecológico del planeta.

Basándose en una simulación por computadora, el grupo de investigación dirigido por Donella Meadows, investigadora del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) advirtió que si la economía global no cambiaba, la economía, el medio ambiente y la calidad de vida se derrumbarían. La tesis principal del informe es que, "en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población y producto per cápita) no son sostenibles".

Desde su publicación, la dinámica mundial ha seguido su curso, sin introducir cambios significativos que reduzcan el impacto del desarrollo. En consecuencia, las advertencias de Los límites del crecimiento llevan camino de cumplirse. Ahora hay un nuevo informe: Earth for all (La Tierra para todos), que expone las medidas con las que todavía sería posible un futuro digno de vivir para la humanidad. El nuevo texto, elaborado durante dos años por un conjunto de expertos, transmite muy enfáticamente que no es demasiado tarde.

Cinco puntos que pueden salvar el futuro de la humanidad

Los datos sobre el estado de la Tierra también juegan un papel importante en Earth for All, pero sobre todo se trata de lo que se necesita hacer en la práctica para redirigir el rumbo del desarrollo humano. Estos son los retos:

Acabar con la pobreza Eliminar la flagrante desigualdad Empoderamiento de la mujer Construir un sistema alimentario saludable para las personas y los ecosistemas Transición al uso de energías limpias

Los autores principales incluyen a Sandrine Dixson-Declève, copresidenta del Club de Roma, y ​al científico del sistema terrestre Johan Rockström, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático.

Para el informe, el grupo utilizó una simulación por computadora, el modelo 'Earth4All'. De una variedad de escenarios posibles, se eligieron dos para el informe, llamados 'Too Little Too Late' (demasiado poco y demasiado tarde) y 'Giant Leap' (salto de gigante).

'Too Little Too Late' muestra lo que podría suceder si el actual sistema económico dominante continúa más o menos como lo ha hecho durante los últimos 50 años.

Por el contrario, 'Giant Leap' expone qué pasaría si el sistema económico se remodelara a través de esfuerzos audaces y extraordinarios para construir una civilización más resiliente.

El desarrollo potencial de las próximas décadas se ilustra con el destino ficticio de cuatro niñas de China, EE. UU., Bangladesh y Nigeria que nacieron en 2020.

Un futuro posible con igualdad y justicia

Una y otra vez, los expertos enfatizan que ven más igualdad y justicia como la piedra angular de un futuro en el que valga la pena vivir. Un nivel extremo de desigualdad es extremadamente destructivo, incluso para los ricos. Favorece condiciones que son peligrosas para todos.

Otro factor que los expertos consideran muy importante es una educación que enseñe el pensamiento crítico y el pensamiento sistémico complejo, tanto para niñas como para niños.

“El desafío más importante de nuestro tiempo no es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o las pandemias”, explica el grupo. "El problema más importante es nuestra incapacidad colectiva para distinguir entre realidad y ficción".

Existe una industria de la desinformación que alimenta la polarización de las sociedades y contribuye a "nuestra incapacidad para trabajar juntos o incluso para ponernos de acuerdo sobre hechos básicos frente a desafíos colectivos".

Los autores ven el peligro de la desestabilización social

Uno de los desafíos en la transformación del sistema global es el "peligro muy real" de desestabilización social en el curso de la transformación del sistema energético. "Cuando la mayoría más pobre sea la más afectada por el aumento de los costos de la energía, esta gente protestará contra las políticas energéticas".

"Las tareas son enormes, los obstáculos son enormes, los peligros son enormes y el tiempo que tenemos es corto", reconoce el nuevo informe, pero las tareas más difíciles tendrían que abordarse ya mismo, en los próximos diez años.A pesar de lo ambiciosa que es la guía presentada con Earth for All, también es optimista. Todo está en nuestras manos.