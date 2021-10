7 usos sorprendentes del aceite de oliva fuera de la mesa

El aceite de oliva es un clásico mediterráneo de nuestra cocina. Este maravilloso aceite no solo se puede utilizar para cocinar, sino también en la vida cotidiana, donde puede sustituir con ventajas a los productos cosméticos o de droguería con ingredientes químicos que pueden tener efectos secundarios.

1. Aceite de oliva para la piel

La actriz Sofía Loren lo decía siempre que tenía ocasión: el secreto de su belleza era el aceitede oliva, una sustancias natural y perfecta para el cuidado de las pieles secas:

Puedes mezclarlo con sal marina para hacer un peeling que aclara el cutis.

para hacer un peeling que aclara el cutis. Fortalece las uñas blandas y ayuda con las cutículas secas, por ejemplo, en forma de aceite de uñas nutritivo.

por ejemplo, en forma de aceite de uñas nutritivo. Proporciona alivio para el cuero cabelludo seco y escamoso .

. Hace que los labios agrietados se vuelvan suaves.

se vuelvan suaves. Se puede usar para desmaquillar, poniendo una pequeña cantidad sobre un disco de algodón.

2. Velas flotantes de aceite de oliva

¿Se acerca una cena a la luz de las velas y te has quedado sin ellas? No hay problema. En lugar de correr al supermercado más cercano y comprar unas nuevas o derretir restos de velas, puedes hacer fácilmente velas flotantes que no huelen ni desprenden hollín con aceite de oliva.

Ingredientes:

Tarro de rosca pequeño

Corcho

Mecha de vela casera

Aguja, tijeras y cuchillo afilado

Agua

Aceite de oliva

Elaboración:

Corta una rodaja de corcho de aproximadamente un centímetro plano con un cuchillo afilado y haz un agujero en el medio con una aguja. La mecha (puedes hacerla trenzando hilo de algodón fino y untándolo con aceite) se pasa por el orificio, si es necesario con la ayuda de una aguja. Por un lado, debe sobresalir entre 1 y 1,5 cm, por aquí será por donde se enciende. El otro quedará dentro del aceite. Llena el tarro hasta la mitad con agua. Luego agrega el aceite que flotará en la parte superior. El agua sofocará la llama en cuanto no queda suficiente aceite. Ahora coloque con cuidado el corcho sobre el aceite. Es importante que el final de la mecha quede dentro de la capa de aceite, no de la de agua Enciende y disfruta del ambiente.

4. Masaje con aceite de oliva

El aceite de oliva es ideal para masajear, pues se absorbe lentamente, nutre la piel y mantiene la hidratación. Puedes usar aceite de oliva solo o mezclarlo con unas gotas del aceite esencial de tu elección.

5. Cuidado del cuero con aceite de oliva

¿El cuero se ve de seco y sin brillo? No necesitas comprar productos de cuidado caros y con ingredientes dudosos, puedes confiar en el aceite de oliva.

El cuero liso durará para siempre si lo tratas y lo cuidas con aceite de oliva de vez en cuando. Para ello, pon unas gotas sobre el cuero y extiéndolas dibujando círculos con un trapo de algodón.

6. Aceite de oliva como anticorrosivo

A diferencia del acero inoxidable, los artículos de hierro deben cuidarse para que no se oxiden. Las cadenas de las bicicletas, por ejemplo, se pueden engrasar con aceite de oliva al igual que las tijeras de podar o las palas.

Los cuchillos de acero al carbono se pueden proteger de la humedad y de la formación de óxido con aceite de oliva.

7. Abrillantador de madera a base de aceite de oliva

Los objetos de madera requieren una atención regular para que permanezcan hermosos durante muchos años a pesar de la lluvia, el sol, el polvo y el uso.

El aceite de oliva es el producto natural perfecto para el cuidado de la madera para muebles, tablas de cortar, etc. Al igual que el aceite de linaza, puedes usarlo como barniz para madera.

8. Aceite de oliva para cabello y barba

El aceite de oliva es saludable para el cabello, sobre todo si está reseco o estropeado.

Puedes calentar un poco de aceite y masajearlo en el cabello recién lavado y secado con toalla. Envuélvelo y déjalo actuar durante una hora, trascurrido el tiempo lávalo con un champú suave.

Si tienes rizos gruesos que tienden a estar secos, frota unas gotas de aceite de oliva en tus palmas y amásalas después del champú, actuará como un acondicionador sin enjuague, en el cabello húmedo.

El aceite de oliva también es un excelente aceite de barba para hombres, para mantenerla suave y manejable.

9. Eliminar los residuos de cola con aceite de oliva

Los residuos de pegatinas y etiquetas pueden ser muy molestos. Los residuos de adhesivos solubles en grasa se pueden eliminar aplicando aceite de oliva en la zona manchada afectada. Pon un poco de aceite sobre la zona pegajosa, espera unos minutos y luego simplemente quita los residuos de adhesivo.