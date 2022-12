"Cuestiona todo lo que oigas"

Deepak Chopra, uno de los máximos exponentes en aunar la medicina holística y la espiritualidad en Estados Unidos, ha sido considerado una de las personalidades más influyentes del siglo XX por la revista Time, que lo definió como el "poeta-profeta" de este tipo de medicina.

Ejerciendo de endocrinólogo en la década de los setenta se sintió limitado por el enfoque de la medicina convencional, que en su opinión daba más importancia a la enfermedad que a la salud.

Desde entonces, convencido de que la salud, más que la simple ausencia de enfermedad, es un equilibrio activo entre el cuerpo, la mente y el espíritu, ha dedicado su vida a integrar la tradicción científica occidental con la medicina natural, combinando las teorías de la física cuántica con la sabiduría oriental.

Autor mediático, este doctor de origen indio ha publicado más de cuarenta libros traducidos a más de una treintena de lenguas, y da concurridas charlas y seminarios en todo el mundo.

En 1995 fundó en California el Centro Chopra para el Bienestar, en el que se imparte formación en medicina holística y se ofrecen tratamientos médicos y de crecimiento personal. En la entrevista se expresa con aplomo y responde a la preguntas con rapidez asombrosa.

El poder curativo de la meditación

–La meditación puede prevenir y también mejorar diversos problemas de salud. ¿Cómo cree que lo consigue?

–La meditación nos permite volver a nuestro estado más espiritual. El cuerpo se aquieta. La mente se aquieta. En este estado de máxima relajación nos liberamos del estrés y del cansancio, estamos en armonía. Y esa quietud absoluta nos permite conectar con nosotros mismos y activar la capacidad curativa del propio cuerpo. Hay muchos estudios que demuestran que la meditación tiene múltiples beneficios para la salud: regula el ritmo cardiaco, mejora la hipertensión, reduce los niveles de cortisol y adrenalina, aumenta la resistencia al estrés...

–También es una manera de cultivar la espiritualidad, pero ¿es la única?

-Es una vía muy importante, pero hay otras: estando en contacto con la naturaleza, a través de las relaciones, del yoga, del silencio ...

–¿Por qué el silencio?

–Reservarnos momentos para guardar silencio cada día es una forma de conectar con nosotros mismos. Si renunciamos a hablar, a leer, a ver la televisión, escuchar la radio... una o dos veces al día y nos dedicamos simplemente a "ser", al principio puede que nos angustiemos y que surjan pensamientos obsesivos pero con el tiempo el diálogo ínterno se acalla. Entonces tomamos conciencia de quiénes somos y qué queremos. Yo lo hago cada día. Me reservo un rato por la mañana nada más levantarme y otro por la tarde.

Las leyes espirituales del éxito

–En otras épocas una vida espiritual implicaba renunciar a la riqueza. Ahora se habla cada vez más de combinar espiritualidad y éxito en los negocios. ¿La riqueza espiritual y la económica se obtienen por caminos paralelos?

–Cuando no se tiene suficiente bienestar económico, no se tienen las necesidades básicas cubiertas o se cobra un salario muy justo , uno pasa demasiado tiempo preocupándose por ello. Primero están las necesidades básicas y después el amor, la autoestima, la compasión, la creatividad... Y si no tienes que preocuparte por tu supervivencia puedes cultivar más esa parte y tomar conciencia de las amplias posibilidades del ser. Pero eso no quiere decir que el bienestar económico sea garantía de que se va a tener una vida espiritual plena...

A veces cuando no hay proyectos la pasión por el dinero puede hacer que se aparque todo lo demás, pues en esa búsqueda obcecada de lo material uno puede acabar alejándose de sí mismo.

–En uno de sus libros más populares explica las siete leyes-espirituales del éxito. ¿Cómo definiría el "éxito"?

–Para mí el éxito es ir sustituyendo gradualmente las demandas del ego por la capacidad de sentir amor y compasión. Es un viaje y no un destino, un viaje en el que uno va cumpliendo objetivos, sintiendo entusiasmo por la vida, con relaciones personales que le llenan, con sensación de bienestar y tranquilidad de espíritu ... Podríamos decir que el éxito es conectar con nuestra parte espiritual y creativa.

–Estudios científicos recientes han confirmado que la soledad, la represión, la tristeza y otras emociones negativas pueden tener un efecto negativo sobre la salud. ¿Es la felicidad un requisito para disfrutar de buena salud?

–No pienso en la felicidad en esos términos. Uno se puede sentir feliz en ciertos momentos pero es imposible estarlo siempre y de hecho los momentos en que uno no se siente feliz o en que surgen problemas la propia búqueda de la felicidad se convierte en una oportunidad para crecer, para curarse, para aprender y ser más creativo...

–Para disfrutar de una vida plena a menudo es más importante superar nuestros propios obstáculos interiores que los que plantea el mundo exterior. Según su experiencia, ¿cuáles son las barreras internas más habituales?

–Barreras internas hay varias, pero las más habituales son la duda, la dependencia de los demás, una baja autoestima y el condicionamiento de la cultura y las instituciones.

Algunos consejos para tener una vida plena y saludable

–Si tuviese que ofrecer un decálogo de consejos a una persona para que aprovechase al máximo su paso por este mundo, ¿qué le diría?

–Le diría que cuestionara la percepción que tiene sobre las cosas, que cuestionara todo lo que oiga. También que respirara bien y que durmiera lo suficiente, que cuidara la dieta y tomara suplementos y vitaminas, que practicara meditación, alguna técnica cuerpo-mente, como el yoga, e hiciera ejercicio regularmente. Otra cosa importante es aprender a observarse, intentar entender por qué se siente miedo, ansiedad, inseguridad ... También intentar ser buena persona y cultivar relaciones basacias en el respeto, el amor y la compasión. Y le diría aún dos últimas cosas: que tuviera una actitud sensata ante la vida y que la afrontara con mentalidad abierta.

–¿Usted los sigue todos?

–Bueno, creo que como me paso todo el día tratando sobre ello lo tengo bastante presente y lo he acabado convirtiendo en un hábito.

–Ha hablado de la dieta. Hoy en día todos aceptamos que es importante llevar una dieta sana y hacer ejercicio, y de hecho no dejamos de oír recomendaciones generales sobre alimentación, sean de una tendencia o de otra. ¿No cree,sin embargo, que la dieta debería ser personalizada?

–Por supuesto. Es un problema muy común. Tenemos a gente muy diferente que sigue las mismas recomendaciones dietéticas generales. Ahora bien, las recomendaciones generales puede servir a algunas personas, pero no a a todas. Cada uno tiene su na turaleza, responde de forma distinta a los alimentos, según su metabolismo, su capacidad de eliminar toxinas ... Es uno de los pilares de la nutrición ayurvédica. Cada uno debe tomar conciencia de cuál es su relación con la comida, dejarse guiar por el sentido del gus to, observar qué le sienta bien y qué le sienta mal. No hay dietas universales. La dieta debe ser siempre personalizada.

–¿Usted qué dieta sigue? ¿Hay alimentos que siempre incluya o siempre evite?

–Trato de reducir al mínimo los productos lácteos y la carne, y comer sobre todo mucha fruta y verdura fresca. Evito también cualquier tipo de comida procesada.

Creatividad biológica y poder curativo del organismo

–¿Cree que la enfermedad le da a la gente una oportunidad para aprender?

–Sí, por supuesto, es una oportunidad para crecer, para buscar otras formas de potenciar la creatividad. Podríamos decir que es una oportunidad para ejercitar la creatividad biológicamente.

–Ha comparado el cuerpo humano con una farmacia, diciendo que todos tenemos poder para crear sustancias que nos curarán. ¿Cómo puede estimularse esa "farmacia interior"?

–A través de la meditación, ejercicio, técnicas de cuerpomente, nutrición, tomando vitaminas y suplementos y finalmente potenciando el bienestar emocional. También pueden emplearse técnicas de estimulación o curación por los sentidos, como los masajes, la aromaterapia ...

–A algunos medicamentos y técnicas de curación se les atribuye un efecto placebo. ¿Cómo cree que funciona el efecto placebo?

–Todavía no sabemos exactamente cómo funciona, pero es evidente que la esperanza y la intención influyen en la curación. Es un muy buen ejemplo de cómo la mente puede tener un efecto biológico, de cómo puede activar esa «farmacia interior» de la que hablábamos antes. Lo interesante también es ver cómo podemos evocar esa respuesta curativa de forma consciente.

–En español se dice que la fe mueve montañas...

–Es muy cierto.

El cambio de paradigma de la medicina holística

–Se le ha definido como pionero de la medicina holística, cada vez más popular. Usted mismo, como doctor, se pasó de la medicina convencional a la holística. ¿Por qué cree que sucede? ¿Por qué la gente recurre cada vez más a este tipo de medicina?

–Creo que la medicina convencional hace pensar al paciente que sólo se reconoce lo que le sucede a su cuerpo, mientras que con la medicina holística sabe, como el propio nombre indica, que se le está teniendo en cuenta en toda su complejidad, con su cuerpo, su mente y su espíritu.

–El trato individualizado que se da al paciente en medicina holística, el hecho de que el médico hable con él y le dedique su tiempo, ¿es terapéutico en sí mismo?

-Es muy terapéutico. De hecho se han realizado estudios que demuestran que, al entrar en la consulta, por el mero hecho de entablar conversación con el médico en el paciente se pueden producir ya una serie de cambios bioquímicos.

–¿Cómo pueden combinarse la medicina convencional y la medicina natural para abordar el cáncer?

–En el caso concreto del cáncer la medicina convencional permite identificar el tipo de cáncer con precisión y obtiene muy buenos resultados en algunos casos. Sin embargo, la medicina natural juega también un papel importante y no debe descartarse. Puede ayudar a hacer que los tratamientos convencionales resulten mucho más eficaces, creando por ejemplo algunos hábitos, y reducir o hacer más soportables sus efectos secundarios.

–Damos por sentado que la medicina complementaria no puede hacernos daño. ¿Está de acuerdo?

–No, hay que ir con mucho cuidado. Algunos productos que se utilizan, aunque sean naturales, pueden tener efectos secundarios y conviene saber cuáles son.

–En la medicina convencional cada vez hay más doctores que aceptan las tesis de medicina holística ¿Estamos avanzando hacia una fusión de ambas?

–Eso espero.

–Hoy en día circula mucha información sobre cómo llevar una vida sana, a veces contradictoria. ¿La gente sabe más ahora sobre cómo cuidarse o sólo lo piensa?

–Creo que el hecho de que haya cada vez más información, tanto sobre medicina convencional como sobre medicina complementaria, es muy positivo. Ahora la gente puede encontrar muchas cosas por internet y contar con información le permite cuestionar a su médico. Y yo creo que es importante cuestionar a tu médico. Los pacientes que se quejan y buscan llegan mucho más lejos que los que se limitan a ser complacientes.