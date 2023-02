"Las plantas de interior se deben escoger dependiendo de cada espacio o situación"

¿Sabías que el 90% de las plantas de interior no que no sobreviven es porque no las regamos bien? Ellas mismas nos mandan señales de que debemos hacerlo, pero debemos saber identificarlas y no es tan fácil… Clara Redondo es creadora de contenido en torno al cuidado de las plantas de interior, se especializó en el tema durante el confinamiento cuando decidió estudiar Técnicas de Interacción Digital y Multimedia y pensó que era un buen momento para acondicionar su espacio de estudio con plantas.

De su pasión por ellas nació una cuenta de Instagram (@plantitiscronica) que actualmente tiene una comunidad de 236 mil personas. Acaba de publicar su libro ‘Hogar verde hogar’ y charlamos con ella acerca de los cuidados y del mundo de las plantas de interior.

–De querer crear un estudio acogedor con plantas a crear una comunidad para más de 200 mil personas y un libro. ¿Cómo ha sido todo este proceso?

–Nunca me habría imaginado que escribir un libro formaría parte de mi vida. No fue hasta septiembre del 2021 que mi editorial Lungwerg me contactó y me animó a ello. No sabía por dónde empezar, lo único que tenía claro era que quería plasmar todo lo que había aprendido hasta entonces, y que sería un libro lleno de imágenes y consejos reales que se pudiesen adaptar a todo el mundo. Cuidar de una planta es muy variable y en las webs a veces los consejos son demasiado generales. Busco con él despertar la intuición de las personas que lo lean para entender cómo se cuida una planta y, sobre todo, lo más esencial y difícil para los principiantes, cuándo regarla y cuándo no.

–Y todo surgió durante la cuarentena, ¿verdad?

–Al principio empecé a hablar de plantas en redes por no tener a nadie con quien compartirlo en mi entorno. En ese momento compartía solo fotos de mis plantas y aprendía de otras personas. Después empecé a compartir mis propios trucos y en el verano del 2020 cambié el nombre de mi cuenta personal por el de Plantitis Crónica. Siempre me gustaron las redes sociales y tenía algunos cursos y conocimientos previos, estaba en paro y estudiando otra carrera, cuando vi que el perfil empezaba a crecer y que podía darse la posibilidad de hacer de mi afición por las plantas y mi pasión por la comunicación mi trabajo.

–Supongo que los aprendizajes han estado a la orden del día…

–Sí, aprendí que no todos los rincones de nuestras casas son aceptados por las plantas, que cada una de ellas necesita cuidados específicos y que dedicarles tiempo a ellas es toda actividad relajante y terapéutica. Lo que más me gusta de esta afición es que sólo puedes ser cada vez más experta, al contrario del mundo tecnológico que nos rodea, es tiempo siempre bien invertido, una planta necesitará lo mismo hoy que dentro de 30 años. Es un mundo fascinante.

–Parece muy obvio pero no todo el mundo sabe hacerse cargo de una planta. ¿Cuáles son los consejos básicos para los que se inician en este mundo?

–Puede que no todo el mundo sepa, pero ¡todo el mundo puede aprender! Los cuidados básicos son sencillos y no hace falta nacer con ningún don. Las plantas son para cualquiera que decida prestarles un poco de atención.

Por ejemplo, el primer consejo es que una planta no solo necesita agua. Solemos regar demasiado y es la razón por la que solemos perder una planta. Ante la duda siempre es mejor no regar e informarse previamente. Recuperar una planta con sed siempre será mucho más fácil que recuperar una ahogada que pierda las raíces.

–Misterio resuelto. ¿Qué nos podrías decir sobre la luz?

–Es casi lo más importante. Una planta dentro de casa debe estar cerca de una ventana o en un entorno iluminado. Luego es importante saber que cada planta es distinta. Conocer los cuidados básicos para no meter la pata es muy útil. Y gracias a las redes sociales o internet tenemos amplios medios de consulta para conocer a nuestra planta un poco mejor.

–¿Y por último…?

–¡Escoge adecuadamente! Hay plantas que son muy fáciles de cuidar y pueden adaptarse a nuestros conocimientos y hogares.

–Resumiendo lo que señalas en tu libro como vital son luz, agua y sustrato. ¿Cuánto de determinantes son para que una planta llegue a vivir muchos años?

–Para mí, por orden de importancia serían luz, sustrato y agua. La luz determinará la energía que tenga la planta. El sustrato es el medio donde crecen sus raíces que son las grandes olvidadas y diría que casi la parte más importante para tener una planta sana. Y después el agua. Cuando las dos primeras están bien podremos regarla sin preocupaciones para que crezca bonita y frondosa.

Después tendríamos que añadir un par de cosas más para que duren muchos años, la temperatura y la humedad ambiental, dependiendo según qué planta, también son importantes.

–De hecho, ¿las plantas vivirán eternamente si se cuidan bien o qué esperanza de vida tienen?

–No hay nada más bonito que heredar una planta y que esta te recuerde siempre a un ser querido a lo largo del tiempo. La verdad es que no todas las plantas duran para siempre siendo de interior, tal y como entendemos que una planta lo es, creciendo en una misma maceta y haciéndose grande a lo largo de los años. Todas las plantas son distintas, las hay longevas y estacionales. Dependiendo del clima en el que vivamos y como la cuidemos, una planta podrá durar más o menos tiempo.

Si hablamos de plantas en su entorno salvaje podría decirse que son eternas porque ellas sobreviven por encima de todo… Se multiplican, florecen, son polinizadas y sus semillas generarán nuevas plantas. En nuestros hogares podemos hacerlas eternas con los cuidados adecuados y conociendo cómo podarlas, esquejarlas y multiplicarlas para mantener su belleza y presencia a lo largo de los años.

–¿Cuáles son los primeros síntomas que podemos ver en una planta que no está sana?

–Los primeros síntomas siempre suelen darse en las hojas, ellas son el espejo de la salud de una planta. La tersura, el color, la forma…Las hojas mandan “señales” que nos ayudan a identificar qué necesita nuestra planta. Puede ser que tenga una plaga y veamos manchas pegajosas o zonas decoloradas, que tenga manchas negras, blancas…y eso signifique que tiene hongos, que estén apagadas y caídas, y nos avisen de que debemos regarlas… Si tu planta no tiene buen aspecto las hojas siempre serán las primeras en avisar.

–¿Qué opinas de dormir con las plantas? ¿Es bueno o malo?

–No es malo, desde luego que no. Es una leyenda muy extendida porque consumen oxígeno de noche y expulsan dióxido de carbono. Pero la respiración de una planta se hace durante las 24 horas y durante el día desprenden oxígeno gracias a la fotosíntesis. Incluso hay plantas que hacen la fotosíntesis de noche y hasta la NASA ha desmentido este bulo.

Durante las noches las plantas desprenden dióxido de carbono como hacemos todos. Y esta cantidad es tan mínima que si no nos preocupa dormir acompañados tampoco debería preocuparnos dormir con plantas.

–Más mitos o no: ¿las plantas lloran?

–Fue lo primero que pensé cuando pude presenciar cómo “lloraba” mi Monstera Deliciosa. Esas gotas que a veces podemos observar son parte de un proceso de transpiración que se llama gutación. Lo hacen muchas plantas, sobre todo por las mañanas, cuando las hemos regado hace poco.

–¿Y se comunican entre ellas? ¿Es mejor ponerlas juntas o separadas?

–Se comunican, pero no como nosotros entendemos la comunicación. En un entorno natural una planta sabe dónde nacer, hacia dónde crecer…es un mundo fascinante del que aún tengo mucho que aprender. Actualmente, justo estoy sumergiéndome en un libro que se llama “Lo que las plantas saben” de Daniel Chamovitz, que trata este tema.

Sobre su cuidado en interior y si juntarlas o no depende de cada uno, pero sí que se benefician de estar juntas. Ya que en ese espacio la humedad ambiental será más alta y esto les gusta mucho a muchas plantas tropicales de interior.

–Plantas de interior: ¿cuáles recomendarías? ¿Y de exterior?

–Son tantas las opciones que siempre me cuesta escoger. Para interior recomendaría plantas dependiendo de cada espacio o situación. De plantas colgantes fáciles recomendaría las Marantas, Pothos, Scindapsus…Para principiantes las Zamioculcas, Sansevierias, Peperomias… Si tienes animales en casa estas no son tóxicas y aptas para ellos: Pileas, Violetas africanas, Calatheas…

Para habitaciones grandes recomiendo Monsteras deliciosas, Strelitzias, Dracaenas… Las opciones son infinitas y puede depender del espacio que tengas y tu mano con ellas. ¡El exterior es otro mundo! Y aunque tengo muchas plantas fuera de casa depende mucho del clima de cada región. Si tienes un balcón soleado las aromáticas, las suculentas y cactus, plantas con flor, entre muchas otras, serán felices y muchas tropicales en jardines con sombra también lo serán de primavera a otoño.