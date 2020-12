10 consejos contra los atracones y los caprichos

Estás tragando el último bocado de la pizza, ya deberías estar llena y satisfecha, pero sabes que vas a seguir. El centro del hambre de tu cerebro informa de que aún tienes ganas de un postre dulce. No hay sensación de saciedad a la vista. ¿Cómo puede ser eso cuando el estómago está realmente lleno? Desafortunadamente no es solo el estiramiento del estómago lo que determina la sensación de saciedad. Si ese fuera el caso, te sentirías llenas después de un gran vaso de agua y ya no tendrías hambre. No es así de fácil porque sobre la sensación de hambre o saciedad influyen varios factores:

¿Qué hormonas controlan nuestro apetito?

Para comprender cómo funciona el apetito podemos repasar cómo actúan las hormonas mencionadas:

La hormona grelina te da hambre. Se forma en el estómago y el páncreas y se libera siempre que no has comido durante mucho tiempo. Así es como nuestro cuerpo se asegura de que recibe nutrientes y de que funciona el metabolismo. Tan pronto como cedes al apetito y comes, el nivel de grelina vuelve a bajar. El hambre desaparece.

Se forma en el estómago y el páncreas y se libera siempre que no has comido durante mucho tiempo. Así es como nuestro cuerpo se asegura de que recibe nutrientes y de que funciona el metabolismo. Tan pronto como cedes al apetito y comes, el nivel de grelina vuelve a bajar. El hambre desaparece. La leptina te hace sentir llena y es producida por tus células grasas. Cuando pierdes peso, la leptina baja, razón por la cual vuelves a sentir hambre. A medida que aumentas de peso, se produce más leptina. La leptina te indica que has comido lo suficiente y, por lo tanto, ya no deberías tener hambre. Sin embargo, este mecanismo práctico se anula si tienes mucho sobrepeso, es decir, en el caso de los obesos se produce tanta leptina que las células se vuelven resistentes a ella. Como resultado, muchas personas obesas ya no se sienten llenas y tienen hambre constantemente.

y es producida por tus células grasas. Cuando pierdes peso, la leptina baja, razón por la cual vuelves a sentir hambre. A medida que aumentas de peso, se produce más leptina. La leptina te indica que has comido lo suficiente y, por lo tanto, ya no deberías tener hambre. Sin embargo, este mecanismo práctico se anula si tienes mucho sobrepeso, es decir, en el caso de los obesos se produce tanta leptina que las células se vuelven resistentes a ella. Como resultado, muchas personas obesas ya no se sienten llenas y tienen hambre constantemente. La hormona insulina aparece cuando tu nivel de azúcar en sangre aumenta y facilita su transporte a las células de tu cuerpo. Esto significa que la energía está disponible donde se necesita, es decir, en los músculos y el cerebro. Los aumentos repentinos y pronunciados del azúcar en sangre causados ​​por los carbohidratos de cadena corta son problemáticos. Grandes cantidades de fructosa, glucosa, sacarosa y similares provocan una respuesta insulínica excesiva. Entonces, el nivel de azúcar en sangre se vuelve a bajar rápidamente. Esto conduce a la fatiga y a sentir hambre de nuevo. Si esta hambre renovada se satisface con snacks y picoteo, el círculo vicioso continúa. El mayor problema con la insulina es que tiene efectos anabólicos y anti-catabólicos: construye músculos, pero desafortunadamente también tejido graso. Además, la insulina inhibe la descomposición de las grasas, por lo que los bocados constantes entre las comidas significan que habrá un aumento de peso a largo plazo.

10 consejos contra los atracones y los antojos