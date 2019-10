Combinar la lactancia con alimentos sólidos previene alergias

Investigadores de la Universidad de Southampton (Reino Unido) recomiendan retrasar la introducción de alimentos sólidos a los bebés por lo menos hasta las 17 semanas y hacerlo combinándolos con leche materna. Esta sencilla medida previene la aparición de alergias alimentarias.

Según Kate Grimshaw, directora del estudio publicado en Paedriatics, es necesario que la exposición a los alérgenos de los alimentos se solape con la leche materna, pues esta contiene factores inmunitarios que favorecen el desarrollo correcto del sistema inmunitario del bebé.

La retirada de la lactancia y la introducción prematura de sólidos favoren las alergias

Para realizar la investigación, el equipo de Grimshaw tomó las historias clínicas de 1.140 niños desde el momento de su nacimiento. De ellos se seleccionaron 41 que habían desarrollado alergias alimentarias antes de cumplir dos años y 82 que no lo habían hecho para comparar las dietas que habían seguido.

Al analizar los datos se observó que la introducción de alimentos sólidos antes de las 17 semanas está relacionada con un incremento en el riesgo de desarrollar alergias, destaca Grimshaw.

Otra conclusión de la investigación es que en los niños que dejan de tomar leche materna para tomar leche de vaca también aumentan las probabilidades de desarrollar alergias.

Lactancia exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los dos años

Las recomendaciones del estudio coinciden con las de la Organización Mundial de la Salud. Este organismo sostiene que la lactancia materna exclusiva debe prolongarse durante 6 meses pues "es la forma de alimentación óptima para los lactantes." Posteriormente se introducen alimentos complementarios sin abandonar la lactancia materna hasta los 2 años o más.

Sin embargo las recomendaciones de la OMS son poco seguidas. En España, solo el 28% de los bebés llegan a los 6 meses con la lactancia materna como alimentación exclusiva. No existen datos sobre los bebés que continúan con la leche materna como alimento complementario hasta los dos años, pero sin duda son muy pocos.

