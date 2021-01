¿Es efectiva la terapia con un psicólogo online? Resolvemos tus dudas

En el último año, la crisis sanitaria ha disparado los problemas psicológicos (ansiedad, miedos, estrés, depresión, etc.), haciendo más necesaria que nunca la asistencia psicológica especializada. Sin embargo, las medidas de seguridad para luchar contra la pandemia (restricciones y distancia social) dificultan enormemente el poder acudir con normalidad a una consulta psicológica tradicional.

En este contexto, la terapia online ha cobrado especial importancia como herramienta para sostener y apoyar la salud emocional en estos tiempos de crisis. Gracias a las nuevas tecnologías, la Psicología ha encontrado una nueva vía para prestar ayuda a las personas que necesitan apoyo psicológico.

¿Es eficaz la terapia psicológica online?

Varias publicaciones especializadas, como Journal of Technology in Human Services, han avalado la eficacia de las terapias a través de un psicólogo online.

A nivel personal, hace más de 8 años que comencé a ofrecer terapia online y puedo decir que, en este tiempo, he trabajado con total normalidad y eficacia con adultos, adolescentes y niños, de más de una veintena de países. Desde Canadá hasta Chile, desde Alemania hasta México, pasando por Estados Unidos, Argentina, Holanda, Perú, etc., son miles a las personas que he podido atender gracias a las ventajas que aporta este nuevo formato terapéutico.

Según mi experiencia, el grado de efectividad de la terapia online es el mismo que el de la presencial.

Se puede trabajar perfectamente con niños, adultos y adolescentes.

Incluso, en algunos problemas, como en la agorafobia, puede resultar muy beneficioso trabajar en casa para reforzar la confianza.

Dudas frecuentes sobre la psicolgía online

En este artículo he querido responder a las dudas y consultas más frecuentes que me hacen sobre este tema.

¿Es más fría la relación psicólogo paciente?

Una de las mayores reticencias que tuve, al plantearme ofrecer la terapia online, fue la de si sería posible conectar con las personas de la misma forma que en mi consulta presencial.

Cuando comencé a probarla, 8 años atrás, pude comprobar que, tras una o dos sesiones de toma de confianza, llega un momento en que apenas existen diferencias entre estar en la consulta presencial o trabajar online.El nivel de conexión es excelente.

De hecho, debido a la gran comodidad que le supone para muchas personas el realizar sus sesiones desde su propio hogar, yo diría que el grado de intimidad y conexión puede llegar a ser mayor que en una consulta presencial.

¿Qué problemas se pueden tratar?

En realidad, todos los problemas que se trabajan a nivel presencial (ansiedad, fobias, depresión, estrés, etc), también se pueden atender online. Los psicólogos, a diferencia de otras profesiones sanitarias, no necesitamos tocar a la persona, solo trabajamos con la palabra y el vínculo, y esto se puede lograr perfectamente a través de Internet.

Ventajas de elegir un psicólogo online

La terapia por internet ya no es el futuro, es el presente. En los próximos años veremos cómo, debido a las enormes ventajas que aporta, su uso va a seguir creciendo. Quiero hablaros sobre estas ventajas que he identificado tras años trabajando como psicólogo online.

Ahorro de tiempo y dinero

Esta es una de las cuestiones que más me decidió a ofrecer mi servicio online. A mi consulta presencial acuden personas de todas partes. Algunas tenían que quedarse en hoteles debido a la lejanía de su hogar, otras conducir más de 200 0 300km (de ida y vuelta) para venir a su terapia. Gracias a la terapia online, ahora pueden ahorrarse tiempo y dinero.

Además, al no suponer gastos extra de mantenimiento de la consulta, la terapia online puede ser más económica que la presencial.

Seguridad y salud

En estos momentos de pandemia, la terapia online es la mejor opción para no tener que salir de casa y no exponerse al virus innecesariamente.

Más capacidad de elección

Con la terapia online, el paciente puede elegir el psicólogo apropiado, sin importar la distancia. Ya no es necesario circunscribirse a la oferta psicológica del propio pueblo o ciudad. Gracias a Internet, se puede elegir al profesional que mejor se adapte a nuestras necesidades y a nuestra filosofía.

Comodidad del propio hogar

El entorno de confianza que supone el propio hogar hace que las personas puedan relajarse mucho mejor y abrirse para hablar de sus problemas. Mis pacientes realizan sus sesiones en su sillón favorito o en su sofá, con ropa cómoda, lo que facilita enormemente el trabajo terapéutico

Tiempo de introspección al finalizar la sesión

Tras una sesión psicológica, la mente necesita un tiempo de tranquilidad y reflexión que es imposible conseguir si, justo tras finalizarla, hay que volver al bullicio del tráfico y las prisas. Una de las mejores sensaciones que me comentan mis pacientes es la de poder quedarse un rato meditando tranquilamente tras sus sesiones, tomando notas y reflexionando.

¿Qué debo preparar en casa antes de una sesión con el psicólogo online?

Existen algunos detalles que los psicólogos tenemos acondicionados en nuestra consulta que no pueden traspasar la pantalla, pero esto no es un problema, ya que se puede solucionar de forma muy sencilla.

Buscar un ambiente tranquilo

Para aprovechar adecuadamente la sesión, es necesario crear un ambiente de calma y tranquilidad en casa, esto puede ser complicado si el espacio es pequeño o se convive con otros miembros de la familia. En este caso, hay que buscar estrategias para tener un espacio y un tiempo reservado para la sesión. Por ejemplo, se puede realizar mientras el resto de la familia está ocupada en alguna actividad.

En el caso de mamás con hijos pequeños, pueden hacer su terapia con su bebé en brazos sin ningún problema.

Tener pañuelos cerca

Un elemento imprescindible en la consulta de cualquier psicólogo son los pañuelos. En este caso, se recomienda siempre tener cerca un paquete de pañuelos para poder llorar y descargar las emociones necesarias con comodidad.

En invierno: hacerse con una manta, estufa...

Otro elemento necesario es tener cerca una manta para taparse, en caso de tener frío. Por ejemplo, al realizar ejercicios de meditación o relajación, baja la temperatura corporal, por lo que siempre es recomendable caldear la habitación o tener una manta preventiva.

Asegurarse una buena conexión de internet

En algunos lugares donde la velocidad de conexión no es la ideal, pueden darse algunos problemas en la comunicación. Por suerte, cada vez disfrutamos de mejores conexiones y ya casi no me encuentro con este problema.