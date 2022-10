Test de personalidad rápido: Test de persona difícil

El test de persona difícil que te propongo aquí es un test de personalidad que sirve para identificar hasta qué punto una persona en su relación con las demás suele producir altos grados de antagonismo.

En qué consiste el test de persona difícil

Chelsea Sleep, Psicóloga de la Universidad de Georgia, en una investigación, elaboró una lista con los 7 rasgos básicos que definen a una persona de trato difícil.

Basándome en esta idea, he pensado realizar un resumen de su trabajo tomando el formato de autoanálisis, para que cada lector/a pueda reconocer si tiene una forma de relacionarse con los demás sana y equilibrada o perjudicial y tóxica. También, puedes realizar este test pensando en personas de tu entorno como pareja, familiares, etc.

Este no pretende ser un test oficial con validez científica. Es un simple entretenimiento distendido que solo busca dar una pequeña orientación sobre este tema.

Cómo hacer el test de persona difícil

A continuación, te plantearé distintas situaciones y deberás que elegir una de las respuestas propuestas. Puedes hacer el test de persona difícil online, rellenando este cuestionario y, automáticamente obtendrás tu resultado.

Otra opción es seguir leyendo las preguntas del test y anotar la puntuación de cada respuesta según este baremo: A=1, B=2, C=3. En este caso al final tendrás que sumar los puntos obtenidos para conocer tu nivel de “persona difícil”.

Situación 1:

Vas en transporte público y se te sienta al lado una persona con un estilo de ropa y de peinado totalmente opuesto a tus preferencias.

A) No dices nada. Cada cual puede vestir como quiera.

B) La miras de reojo. No te gusta, pero no dices nada.

C) Le dices que a ver cuándo se viste como una persona normal.

Situación 2:

En una sobremesa, cada uno está dando su opinión sobre si prefieren la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. ¿Cual sería tu actitud?

A) Dejas que cada uno dé su opinión, respetando la opción de cada uno.

B) Te parece bien que cada uno opine, pero crees que están equivocados y que tu opción es la mejor.

C) Acaparas la conversación explicando los motivos por los que tu opción es la mejor y dejas en ridículo a los que piensan lo contrario.

Situación 3:

Has quedado con un grupo de amigos para ir al cine. En un principio, se había propuesto ver la película que tú querías, pero algunas personas no pueden ir y los que van deciden votar para cambiar la película. No sale elegida la que tú querías ver.

A) No te importa y te adaptas al cambio.

B) Vas a ver la película que han elegido, pero les dices que en la próxima ocasión tocará ver la que tú querías.

C) Te enfadas, les gritas, les insultas. Les dejas y vas a ver tú sola la película que tú querías.

Situación 4:

Tu pareja te hace un regalo espontáneo, sin ningún motivo especial. ¿Cual es tu reacción?

A) Te alegra, te parece estupendo.

B) Te sorprende, pero te gusta la idea. La semana siguiente tú le haces un regalo.

C) Me extraña mucho su comportamiento. Espero que me pida algo a cambio.

Situación 5:

Os encargan a un compañero de trabajo y a ti, preparar una presentación sobre la historia de la empresa para exponerla ante unos nuevos clientes.

A) Trabajáis en equipo y os esforzáis por hacerlo lo mejor posible.

B) Te aburre la tarea y dejas que tu compañero lleve la mayor parte de la carga del trabajo.

C) Alabas a tu compañero, haciéndole creer que es fantástico, y le manipulas para que él se encargue de hacer todo el trabajo

Situación 6:

¿Cómo se reparten las tareas y las tomas de decisiones en casa?

A) Dialogáis y todos colaboráis para hacer las tareas de la forma más eficiente posible.

B) No te implicas y haces lo mínimo posible.

C) Diriges y controlas lo que tiene que hacer cada uno, amenazando con represalias si no lo cumplen. No te importa si te temen, lo importante es que lo hagan.

Situación 7:

V​as en el coche con tu familia. Otro conductor te adelanta y te mira desafiante.

A) No le haces caso. No te importa.

B) Le miras con desprecio y sigues conduciendo traquilamente.

C) Te enfadas, aceleras e intentas adelantarle como si fuera una carrera.

¿Eres una persona difícil de tratar? Resultados del test

Entre 0 y 7 puntos. Eres de trato fácil. Persona muy fácil de tratar. No tienes, ni tendrás problemas con los demás. Debes tener cuidado para que otros no quieran aprovecharse y abusar de ti.

Entre 7 y 14 puntos. Eres de trato normal. Sabes relacionarte adecuadamente con los demás, dando tu opinión y defendiéndote si es necesario.

Entra 14 y 21 puntos. Eres de trato difícil. Eres una persona difícil de tratar. Esto puede provocarte problemas en tus relaciones sociales, ya sea en el trabajo, con amigos o con tu familia. Debes trabajar algunos aspectos como la empatía y la comunicación asertiva.