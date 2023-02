25 frases de Pablo Neruda que nos dejó en sus poemas

Se espera que hoy un panel de expertos internacionales haga público su informe sobre la verdadera causa de la muerte de Pablo Neruda, el poeta chileno que tantas frases memorables nos dejó en sus poemas y que murió tras su traslado de urgencia a una clínica, en circunstancias todavía no esclarecidas, pocos días después del golpe militar que derrocó a Salvador Allende y llevó al poder a Augusto Pinochet.

En el informe se espera que los expertos aclaren el origen de la bacteria Clostridium botulinum, encontrada en el cuerpo exhumado del poeta en todo este proceso, y que permitiría determinar si fue envenenado en un acto de “bioterrorismo” como denunció su asistente personal en 2011 o si, por el contrario, murió como consecuencia del cáncer de próstata que padecía y por el que fue ingresado.

Pablo Neruda, cuya figura se ha visto cuestionada en los últimos años a raíz de la publicación del documental Neruda, del chileno Pablo Laraín, y las denuncias del movimiento feminista, nos dejó en sus poemas muchísimas frases que se han hecho célebres.

25 frases de Pablo Neruda de poemas míticos

Frases de Pablo Neruda como “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera” se han convertido en el símbolo de toda una época.

Otras frases del poeta tal vez menos conocidas son también maravillosas reflexiones sobre la vida, como "El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta”.

Pero si al autor de Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada se lo conoce popularmente como el “poeta del amor” es porque son también muchas las frases sobre amor que cautivaron o removieron durante décadas el corazón de quienes disfrutaron, o siguen disfrutando, pese al cuestionamiento de su figura, con sus poemas.

Aquí hemos querido recoger una selección de frases de Pablo Neruda que llenaron sus poemas de emoción, poesía y reflexión.