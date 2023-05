"El yin yoga es la medicina para un mundo ocupado"

Existen muchos tipos de yoga, posiblemente practiques o hayas practicado alguno. Sin embargo, ¿has oído hablar sobre el yin yoga? Se trata de una modalidad de yoga que requiere un ritmo mucho más lento y cuya finalidad es profundizar en cada una de las posturas.

Esta quietud con la que se lleva a cabo el yin yoga favorece que se trabaje la musculatura a un nivel más interno, en concreto, los tejidos conectivos, aquellos que se encargan de sostener y unir otros tejidos dentro de los órganos: fascias, ligamentos… Pero eso no es todo, porque manteniendo esos minutos cada asana también se activa la energía vital que recorren los tejidos.

De todos los secretos de este tipo de yoga habla Gabrielle Harris en el libro que acaba de publicar, El lenguaje del yin yoga (Editorial Sirio), el cual nació como “una expresión de lo que había aprendido durante la última década de ser tanto profesora como alumna de esta disciplina”.

YIN YOGA: BENEFICIOS FÍSICOS Y MENTALES

El yin yoga ofrece múltiples beneficios, tanto a nivel físico como mental y espiritual, y para poder disfrutarlos se necesita una buena práctica.

Para que puedas hacerte una mejor idea de lo que es y supone el yin yoga, hemos hablado con Gabrielle Harris. A continuación descubrirás algunos de los beneficios de esta práctica, en qué consiste una clase y algunas recomendaciones para encontrar el profesor ideal.

–¿Qué ventajas aporta diferentes al resto de tipos de yoga?

–El yoga yin está en un extremo de la escala en comparación con la mayoría de los otros tipos de yoga. En comparación, es un yoga más lento que estresa suavemente el tejido conectivo a través de estiramientos estáticos prolongados. Todo el tejido del cuerpo necesita ejercicio. Los músculos y los huesos necesitan repetición y estiramientos más cortos, mientras que los tejidos yin como la fascia, los ligamentos y los tendones necesitan ser ejercitados de manera yin, es decir, a través de posturas suaves y mantenidas durante un tiempo prolongado. Por lo tanto, el yoga yin complementa a todos los otros tipos de ejercicio yang.

–¿Cómo es una clase de yin yoga?

–La mayoría de las clases duran alrededor de una hora, en la que se realizan entre 5 y 10 posturas, dependiendo de cuánto tiempo se mantengan. También hay una parte de la clase en la que los estudiantes yacen en la postura de recuperación tras las posturas en las que sienten el movimiento de energía a través del sistema corporal. Algunos profesores incluyen pranayama o trabajo de respiración, meditación y movimiento suave. La savasana suele ser el final de una clase de yin.

–¿Cuáles son las posturas básicas?

–Tan solo hay alrededor de 26 posturas yin y sus variaciones. Las posturas básicas incluyen cosas como la Oruga, que es la versión yin de la postura de flexión hacia adelante sentada. La postura de Mariposa, que es la versión yin de la postura del Ángulo Unido. En yin, los nombres son diferentes para alejar la mente de los enfoques yang de estirar o intentar ir más profundo en cada postura. Las posturas son adaptaciones de asanas comunes.

–¿Cuáles dirías que son las claves de una buena clase de yin yoga?

–Los estudiantes se sienten seguros con el ambiente. Se procura hablar lo mínimo y se les da espacio. A los estudiantes se les da permiso para explorar la mejor postura para su cuerpo. Hay tiempo suficiente como para que se sumerjan en la postura durante, por ejemplo, de 2 a 10 minutos.

Al principio de El lenguaje del yin yoga (Sirio) comparto algunas pautas clave para los profesores que contribuirían a que la clase de yin sea “redonda”.

–¿Qué le dirías al lector que busque en un buen maestro de yin yoga?

–Existen muchos estilos de yin yoga. Desafortunadamente, algunos profesores no están capacitados en yin yoga, por lo que lo primero que comprobaría es si tienen formación. Luego, vería si, como alumna, me identifico con el profesor o si me siento cómodo en su presencia. También comprobaría que el profesor tuviera suficiente conocimiento para adaptar las posturas de forma segura y ayudar a los estudiantes cuando fuera necesario.

– ¿Por qué recomendarías esta modalidad?

–Vivimos en un mundo yang muy ocupado. Sin tiempo para relajarnos o practicar la contemplación, podemos caer en el hábito de tener que producir y tener éxito constantemente. Yin es un recordatorio suave para encontrar el equilibrio, tener un poco de tiempo meditativo tranquilo y, por supuesto, ejercitar el tejido conectivo. Es la medicina para un mundo ocupado.

–¿A qué personas consideras que beneficia especialmente la práctica de yin yoga? ¿Y para quién está desaconsejado?

–Existen algunos mitos acerca de quiénes deberían o no practicar yin yoga. Por ejemplo, se dice que las mujeres embarazadas o quienes padecen el síndrome de hipermovilidad no deberían hacer la práctica. Sin embargo, la práctica de yin yoga debe ser suave y gentil, por lo que es buena para todas las personas, siempre y cuando se adopte el enfoque adecuado para no ir más allá de tus límites y estar satisfecho con permanecer en una postura, que tal vez sea solo el 50 % de tu rango de movimiento; luego, va a ser segura para cualquier persona. En cambio, si practicas yin de manera yang, probablemente te lesiones.

–¿En qué momento del día es preferible practicarlo?

–Puedes practicar yin yoga en cualquier momento del día. Yo prefiero practicarlo por la mañana antes de que comience mi día para establecer el tono muscular. Depende de cuándo tengas tiempo. Tiene más efecto en el tejido conectivo si los músculos no están calentados, es decir, en un cuerpo frío. En un cuerpo caliente, todavía hay estrés en los tejidos y a lo largo de las vías meridianas, pero en mi opinión, si practicas yoga en una habitación templada, lo disfrutarás más por los beneficios de la quietud y la atención plena.

–¿En necesario haber practicado algún tipo de yoga antes?

–Algunas personas que vienen al yin yoga son principiantes que nunca han practicado ningún tipo de yoga antes. El yin yoga es para todos los niveles. Si eres nuevo, es posible que disfrutes simplemente manteniendo las posturas durante un tiempo más corto hasta que el tejido conectivo se vaya acostumbrando a los estiramientos de la práctica de yin yoga.

–¿Se puede combinar con otros? ¿Con cuáles?

–Existen algunas clases híbridas de yin, como el yin yang yoga. Un punto importante a tener en cuenta es que, aunque el yin yoga a menudo utiliza accesorios como cojines, no es lo mismo que el yoga restaurativo. El yoga restaurativo utiliza accesorios para apoyar completamente el cuerpo, por lo que probablemente no sentirás un "estiramiento" en tu cuerpo. Con el yin yoga, deberías sentir algo en el área en la que te enfocas en el cuerpo, incluso si estás utilizando un accesorio como un cojín.

–¿Con qué frecuencia se debe practicar para notar sus beneficios?

–El yin yoga tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que estresa los tejidos conectivos, pero también es una práctica de atención plena y cada postura puede ser como una mini meditación. Si practicas con este tipo de conciencia sobre tu cuerpo y las sensaciones que sientes, creo que tendrás beneficios desde el primer día. Muchos de nosotros estamos estresados y sobrecargados de trabajo, por lo que algunos alumnos pueden quedarse dormidos en clase. Recomiendo practicar la mayoría de los días, pero solo una o dos posturas, y luego integrarlo tu plan general de salud y bienestar mediante la realización de algunas prácticas más largas cada semana.

–Y para finalizar, ¿un consejo para maestros y alumnos?

–Todos somos individuos con personalizadas en nuestra estructura de los huesos. Por lo tanto, para los practicantes, mi consejo es encontrar la versión correcta de la postura que se adapte a su estructura individual, sin tener miedo de experimentar.

Para los profesores, mi consejo número uno es limitar el tiempo para hablar durante la clase.