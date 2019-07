"La meditación actúa sobre los genes"

Perla Kaliman, doctora en bioquímica, es investigadora en biología molecular. Ha desarrollado su actividad científica en las universidades de Buenos Aires, Niza, California, San Diego y Barcelona. Actualmente es profesora en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), miembro honorario del Center for Healthy Minds de la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos) e investigadora en el Center for Mind and Brain de la Universidad de California Davis.

Es autora de diversos libros y artículos de investigación, entre ellos Cocina para tu mente(Ed. Blume) con el chef Miguel Aguilar y La ciencia de la meditación (Ed. Kairós).

Ha dedicado su carrera a estudiar el efecto de la alimentación, el ejercicio y la reducción del estrés sobre el cerebro y la salud. Ha realizado una investigación con el mayor experto en meditación, Richard J. Davidson, que prueba que practicar mindfulness influye sobre la expresión de genes y proteínas en células de la sangre.

El poder de la relación entre mente y cuerpo

—¿Tu interés por la meditación es entendido por los científicos españoles?

—En Barcelona varios de mis colegas científicos me dijeron que arruinaría mi carrera haciendo estos estudios. Sin embargo, la repercusión internacional del trabajo ha sido fantástica y estoy comenzando una nueva investigación con la Universidad de California Davis.

—¿Una persona que medita va a gozar por ello de mejor salud?

—Meditar mejora la resistencia al estrés, la salud cardiovascular y la respuesta inmunitaria. También preserva la integridad de ciertas zonas del cerebro y mejora algunas de sus funciones, como la atención. Meditar promueve el bienestar y un envejecimiento saludable.

—¿A través de qué mecanismos?

—Induce cambios en la estructura del cerebro, en áreas responsables de desencadenar la reacción de estrés. Otra consecuencia es que enseña a observar las emociones y los pensamientos propios sin identificarse con ellos. Y es un entrenamiento para estar más presente en el momento actual —ni en el pasado ni en el futuro—, lo que reduce la ansiedad.

—¿Meditas?

—Sí. Practico ashtanga yoga y meditación (mindfulness) desde hace 14 años.

—¿Qué alimentos ayudan al cerebro?

—En Cocina para tu mente describo los efectos de alimentos neuroprotectores como arándanos, boniatos y patata azul, chocolate con más de 70% de cacao, coles, cúrcuma, granada, jengibre, remolacha, té verde o uvas rojas.

—¿Qué tipo de dieta sigues?

—Vegetariana desde hace diez años.

—¿Yoga y taichí son recomendables?

—Son prácticas muy completas que aportan beneficios desde la calidad de vida hasta la neuroplasticidad cerebral.

—¿Qué papel pueden desempeñar las terapias naturales o complementarias?

—Muchas enfermedades crónicas epidémicas podrían prevenirse con cambios sencillos de estilo de vida. Es importante estudiar más los mecanismos de acción y los efectos de la medicina complementaria.

—¿Para quién es Cocina para tu mente?

—Es un libro de interés general. Las pérdidas de memoria y masa cerebral comienzan cuando todavía somos jóvenes, entre los 30 y 40 años de edad. Deberíamos ocuparnos de la salud del cerebro desde edades tempranas.