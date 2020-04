Recetas de despensa para disfrutar como si comieras fuera

3 / 5

Las hamburguesas vegetales son uno de los productos que mucha gente suele comprar y le da un poco de respeto preparar en casa. Pero la verdad es que son muy fáciles de hacer.

Solo hace falta hacer una base de legumbres, añadir condimentos y especias, algún tipo de espesante como pan rallado, copos de avena, harina, etc. y voilà.

El secreto está en no procesar demasiado la masa, si no, se queda muy blanda y no liga bien y condimentarlas bien. Aquí tenéis una receta con sugerencias para sustituir cualquier ingrediente.

Ingredientes:

1½ tazas de alubias negras cocidas y escurridas (u otra legumbre como lentejas, alubias pintas, alubias blancas, garbanzos…)

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 pimiento verde (u otra verdura como champiñones, espinacas, kale, zanahoria, pimientos rojos…)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

3/4 - 1 taza de copos de avena (o harina integral, harina de almendras, harina de trigo sarraceno o pan rallado)

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón ahumado (u otras especias como curry, hierbas frescas o secas)

2 cucharadas de perejil fresco

3 cucharadas de tamari u otra salsa de soja (o más sal)

Sal

Opcional: 4 cucharadas de frutos secos, tomates desecados, aceitunas picadas, cereal cocido

Preparación: