8 buenas razones para practicar yoga

El yoga es una práctica antiquísima y en continua evolución que intenta armonizar cuerpo y mente a través de determinadas posturas físicas, técnicas de respiración y de meditación.

Los efectos beneficiosos del yoga probados por la ciencia

1. El yoga reduce el estrés

Evitar la ansiedad relacionada con la sobrecarga de ocupaciones y preocupaciones es uno de los principales motivos que en la actualidad llevan a muchas personas a interesarse por el yoga.

La eficacia del yoga en este sentido es bien conocida. Favorece la relajación y el efecto se puede medir en los niveles de cortisol, una de las hormonas relacionadas con la respuesta de estrés.

Según estudios realizados en la Universiadd Duisburg-Essen (Alemania) y en la Universidad de Australia del Sur, después de dos meses de práctica regular se apreció una reducción en el cortisol y en la percepción subjetiva de ansiedad, cansancio y depresión.

Por supuesto, hay que acercarse al yoga sin la actitud perfeccionista y competitiva característica de los deportes occidentales. No existen las competiciones de yoga.

2. Menos inflamación

El efecto positivo del yoga se puede medir mediante analíticas de los marcadores sanguíneos como la proteína c-reactiva, la interleukina-6 o el factor de necrosis tumoral alfa.

Al prevenir la inflamación, el yoga reduce el riesgo de desarrollar una amplia variedad de enfermedades, incluidas las cancerosas, algunas cardiacas y la diabetes.

Uno de los estudios que prueban el efecto antiinflamatorio del yoga se realizó en la Universidad de California Los Ángeles con supervivientes de cáncer de mama que asistieron a clases de Yoga Iyengar durante 12 semanas.

3. Baja la tensión arterial

Un estudio de la Universidad de Nagpur, publicado en la revista Indian Journal of Physiology and Pharmacology muestra que las personas que llevan 5 años practicando yoga tienen la tensión arterial más baja que la media. La tensión arterial alta (hipertensión) es una de las principales causas de problemas cardiacos.

Otra investigación, realizada en el El Instituto del Yoga de Bombay, determnió que la combinación de yoga con dieta saludables es capaz de reducir un 26% el colesterol malo LDL y de revertir el progreso de la enfermedad cardiaca en el 47% de los pacientes.

4. El yoga combate la depresión

Los efectos sobre el sistema hormonal también pueden explicar que yoguis y yoguinis tengan menos tendencia a experimentar síntomas de depresión.

Esta propiedad tiene relación con la capacidad del yoga para reducir los niveles de cortisol y aumentar los de serotonina, neurotransmisor asociado a la sensación de bienestar.

En un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental en Bangalore (India), la práctica de un tipo de yoga denominado Sudarshan Kriya, que se basa en técnicas rítmicas de respiración, consiguió mitigar la intensidad de la depresión asociada al alcoholismo con solo dos semanas de práctica.

5. Alivia el dolor

Para combatir el dolor los pacientes consumen, a menudo durante años, medicamentos que no están libres de efectos secundarios. El yoga ayuda a reducir la dosis de fármacos o, incluso, a evitarla, sobre todo si se combina con otras terapias complementarias.

La práctica del yoga sienta bien a músculos, ligamentos y articulaciones. De esta manera puede mejorar, por ejemplo, los síntomas de artrosis de rodilla (según un trabajo realizado en la Universidad de Pennsylvania y publicado en el Journal of Alternative and Complementary Medicine) o el síndrome de túnel carpiano (el estudio fue realizado en el mismo centro de investigación y publicado en el Journal of the American Medical Association).

6. El yoga mejora la calidad del sueño

Las personas que hacen yoga se duermen más rápido, sueñan más horas y se despiertan más descansados, según un estudio del doctor Manjunath Sharma, investigador de la Fundación para la Investigación del Yoga Vivekananda (Bangalore, India).

Al parecer el yoga posee efecto somnífero a través de su acción sobre el sistema endocrino, especialmente sobre la producción de melatonina, la hormona nocturna del sueño.

Es sabido que un sueño de calidad previene contra la obesidad, la hipertensión, la depresión y una amplia variedad de enfermedades debidas a la inflamación o la oxidación.

7. El yoga potencia la flexibilidad y el equilibrio

Es un beneficio del yoga que resulta obvio al observar a un yogui experimentado: la amplitud de movimiento de sus articulaciones va mucho más allá –cuatro veces más, como media– que la de la mayoría de las personas, incluso de las que gozan de una excelente condición física. Lo mismo vale decir del equilibrio.

La flexibilidad y el equilibrio corporal se traducen en un riesgo menor de sufrir lesiones músculo-esqueléticas.

Por ello el yoga está especialmente indicado para los deportistas y personas mayores. Media hora de práctica al día puede representar la diferencia entre el bienestar y las molestias crónicas.

8. También fortalece la musculatura

Toda la musculatura de un yogui experimentado está tonificada. Un estudio llevado a cabo en la Universidad de Medicina de Gulbarga (India) determinó que la realización de 24 saludos al sol cada mañana durante seis días a la semana se traduce en un fortalecimiento general del cuerpo, especialmente de la parte superior.

Las repeticiones del saludo al sol también favorecen la eliminación de grasa corporal y, en consecuencia, la pérdida de peso.