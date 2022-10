Un jarabe casero y natural que te limpia los pulmones

Aunque no se fume o vapee activa o pasivamente, los pulmones están inevitablemente expuestos al aire contaminado y a la acción de los virus respiratorios. Es necesario cuidarlos mediante una alimentación natural y con preparaciones como esta bebida limpiadora.

Tres ingredientes buenos para los pulmones

Los tres componentes principales del jarabe son la cúrcuma, el jengibre y la cebolla. Los tres tienen propiedades sobresalientes y un efecto extremadamente positivos sobre el tejido pulmonar y en la salud general.

Cada uno de los tres alimentos produce un beneficio para la salud por sí solo. Sin embargo, cuando se combinan, sus efectos parecen multiplicarse, en particular para los pulmones.

Cuanto más sano comas, en mejor estado se encontrarán tus pulmones, mejor podrán protegerse de las influencias dañinas y mejor podrán recuperarse y regenerarse.

1. Cúrcuma para desinflamar y limpiar los pulmones

La cúrcumaposee una amplia variedad de efectos beneficiosos en el organismo. La raíz amarilla del sudeste asiático tiene tantos beneficios para la salud que enumerar sus propiedades llenaría libros: posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, desintoxicantes, reguladoras de la digestión, anticoagulantes, reductores del colesterol, antivirales, antibacterianos y anticancerígenos.

Todas estas propiedades actúan sobre los pulmones. La curcumina, principal principio activo de la cúrcuma, es capaz de reducir la inflamación en los pulmones hasta el punto de que podría utilizarse como fármaco antiinflamatorio no esteroideo en enfermedades como la fibrosis pulmonar, la EPOC o asma, según un estudio publicado en la revista Advances in Experimental Medicine and Biology, con la ventaja de que prácticamente no tiene efectos secundarios negativos.

Otra investigación planteó, incluso, la actividad de la curcumina contra el cáncer de pulmón.

2. Jengibre para proteger los pulmones

El jengibre, aunque es picante, suele utilizarse para tratar problemas digestivos como las náuseas y las úlceras estomacales. Además, el jengibre tiene fuertes efectos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden proteger los pulmones.

Sus sustancias picantes también ayudan en la eliminación de la mucosidad y los contaminantes de los pulmones. Dado que tiene un efecto relajante sobre los músculos bronquiales, el jengibre también es una medida útil para el asma.

3. Cebollas contra el cáncer de pulmón y alergias respiratorias

La cebolla contiene compuestos como la quercetina con un efecto tan positivo en la salud pulmonar que en los países de habla inglesa se dice: "Una cebolla al día mantiene alejado el cáncer de pulmón".

Un estudio de la Universidad de Hawái sobre más de 1.000 personas (la mitad estaban sanas, la otra mitad tenía cáncer de pulmón) mostró que las cebollas, las manzanas y los pomelos pueden proteger contra el cáncer de pulmón.

Cuantas más cebollas tenía una persona en su dieta, menos probable era que se encontrara entre los pacientes con cáncer de pulmón. Tan solo 20 g de cebollas por día redujeron a la mitad el riesgo.

La quercetina de la cebolla también inhibe la liberación de histamina, por lo que puede utilizarse como unantialérgico natural.

Receta del jarabe para cuidar los pulmones

Además de los tres ingredientes principales mencionados, todo lo que necesitas para la bebida de limpieza pulmonar es agua y un endulzante de tu elección.

Ingredientes:

2 cucharadas de cúrcuma en polvo o 2,5 cucharadas de raíz de cúrcuma recién rallada

400 g cebollas picadas

1 trozo de jengibre del tamaño de un pulgar rallado

400 g de jarabe de arce, melaza, jarabe de yacón, jarabe de arroz o similar (mejor no usar miel porque la bebida debe hervirse)

1 litro de agua

1 cucharada de aceite de coco (u otro de tu elección)

¼ de cucharadita de pimienta negra

Elaboración:

Revuelve el jarabe en el agua y lleva la mezcla a ebullición. Agrega el jengibre y las cebollas al agua hirviendo. Agrega la cúrcuma (así como la grasa y la pimienta) y reduce el fuego a medio-bajo. Deje que la mezcla hierva a fuego lento hasta que se haya reducido su volumen a la mitad. Transcurrido el tiempo, pasa la mezcla a través de un colador fino a un frasco de vidrio con cierre hermético y deja que se enfríe a temperatura ambiente. Cuando la bebida se ha enfriado parece un jarabe; es el momento de cerrarla y guardarla en la nevera.

¿Cuándo y con qué frecuencia hay que tomar el jarabe?

Toma dos cucharadas de jarabe natural pulmonar dos veces al día, preferiblemente dos horas antes o después de una comida, por ejemplo por la mañana y por la tarde.

La cantidad dada en la receta es suficiente para unos 14 días. Si no te lo has acabado no lo conserves más tiempo.

También son posibles otras formas de aplicación

La receta del jarabe pulmonar fue creada para que la ingesta diaria de los tres ingredientes fuera lo más fácil y sabrosa posible. Sin embargo, también puedes consumir cúrcuma, jengibre y cebolla de otras formas sin ningún problema.

La cebolla ya sabes como usarla, pues es un ingrediente muy mediterráneo, pero cocinar con jengibre y cúrcuma no es tan común. El jengibre, por ejemplo, se puede rallar para añadirlo a las ensaladas o platos de verduras. O simplemente puedes poner un trozo de jengibre en agua caliente y beber la infusión resultante sin colarla primero.

La cúrcuma puedes usarla como condimento en arroces y platos de legumbres. Para absorber mejor la curcumina conviene tomarla combinada con pimienta. También puedes recurrir a las mezclas de curry.

