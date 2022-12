Si tienes hipertensión, beber dos o más tazas de café al día duplica el riesgo de muerte

Beber dos o más tazas de café al día puede duplicar el riesgo de muerte cardíaca en personas con hipertensión severa. El té verde, por el contrario, aunque tiene cafeína no aumenta el riesgo de mortalidad en ningún nivel de presión arterial. El estudio se realizado con la participación de más de 18.000 personas en Japón.

El riesgo de beber café concierne a las personas con presión arterial alta severa (160/100 mmHg o más), según el estudio publicado en el Journal of the American Heart Association. El estudio encontró que una taza de café y el consumo diario de té verde no aumentaron el riesgo de muerte relacionado con enfermedades cardiovasculares en ninguna medición de la presión arterial, aunque ambas bebidas contienen cafeína. Según la FDA, una taza de té o café contienen de 80 a 100 miligramos de cafeína.

La hipertensión y el café no se llevan bien

El nuevo estudio pone límites importantes a los beneficios del café señalados por investigaciones anteriores. Por ejemplo, se ha publicado que beber una taza de café al día podía ayudar a los supervivientes de un ataque cardíaco a reducir el riesgo de muerte y que podría prevenir ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares en personas sanas.

Además, estudios separados habían sugerido que beber café con regularidad podía reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. También podría ayudar a controlar el apetito, reducir el riesgo de depresión o aumentar el estado de alerta, aunque no está claro si este efecto se debe a la cafeína o a otra cosa en el café.

Otros estudios habían hallado efectos dañinos en el consumo de demasiado café, como incremento de la presión arterial, ansiedad, palpitaciones cardíacas y dificultad para dormir.

Hiroyasu Iso, director del Instituto para la Investigación de Políticas de Salud Global y profesor emérito de la Universidad de Osaka (Japón), explica que el objetivo de la investigación era determinar si el conocido efecto protector del café también se aplicaba a personas con diferentes grados de hipertensión.

La hipertensión aumenta el riesgo de infarto

La presión arterial alta, también conocida como hipertensión, ocurre cuando la fuerza de la sangre que empuja contra las paredes de los vasos sanguíneos es constantemente demasiado alta, lo que hace que el corazón trabaje más para bombear sangre. Se mide en milímetros de mercurio (mmHg).

Actualmente se considera hipertensión un lectura de presión arterial de 130/80 mm Hg o superior. Sin embargo, los autores de la investigación establecieron cinco categorías:

Tensión arterial óptima y normal: menos de 130/85 mmHg Tensión arteria alta normal: 130-139/85-89 mmHg Hipertensión de grado 1: 140-159/90-99 mmHg Hipertensión de grado 2: 160-179/100-109 mmHg Hipertensión de grado 3: superior a 180/110 mmHg

Las medidas de presión arterial en los grados 2 y 3 se consideraron hipertensión severa en este estudio.

Riesgo con tensión arterial superior a 16/10 mmHg

Los participantes incluyeron a más de 6.570 hombres y más de 12.000 mujeres, con edades entre 40 y 79 años al comienzo de la investigación. Fueron seleccionados del Estudio de cohorte colaborativo de Japón para la evaluación del riesgo de cáncer, un gran estudio prospectivo establecido entre 1988 y 1990 de adultos que vivían en 45 comunidades japonesas. Los participantes proporcionaron datos a través de exámenes de salud y cuestionarios autoadministrados que evaluaron el estilo de vida, la dieta y el historial médico.

Durante casi 19 años de seguimiento (hasta 2009), se documentaron 842 muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares. El análisis de los datos de todos los participantes encontró:

Beber dos o más tazas de café al día se asoció con el doble de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en personas cuya presión arterial era de 160/100 mmHg o más en comparación con aquellas que no bebían café.

en personas cuya presión arterial era de 160/100 mmHg o más en comparación con aquellas que no bebían café. Beber una taza de café al día no se asoció con un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en ninguna categoría de presión arterial.

de muerte por enfermedad cardiovascular en ninguna categoría de presión arterial. El consumo de té verde no se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular en ninguna de las categorías de presión arterial.

Estos hallazgos respaldan la afirmación de que las personas con presión arterial alta severa deben evitar beber café en exceso, debido a que son más susceptibles a los efectos de la cafeína.

El estudio encontró que las personas con un consumo de café más frecuente tenían más probabilidades de ser más jóvenes, fumadores actuales, bebedores actuales, comer menos vegetales y tener niveles más altos de colesterol total y presión arterial sistólica más baja (número superior) independientemente de la categoría de presión arterial.

¿Por qué es beneficioso el té verde?

Los beneficios del té verde pueden explicarse por la presencia de polifenoles, que son micronutrientes con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias saludables que se encuentran en las plantas. Los investigadores notaron que los polifenoles pueden ser parte de la razón por la que solo el consumo de café se asoció con un mayor riesgo de muerte en personas con presión arterial alta severa a pesar de que tanto el té verde como el café contienen cafeína.

La investigación tiene varias limitaciones: el consumo de café y té fue autoinformado; la presión arterial se midió en un solo punto, lo que no tuvo en cuenta los cambios a lo largo del tiempo; y la naturaleza observacional del estudio no pudo establecer una conexión directa de causa y efecto entre el consumo de café y el riesgo de enfermedad cardiovascular entre las personas con presión arterial alta severa.

Se necesitan más estudios, dijeron los investigadores, para aprender más sobre los efectos del consumo de café y té verde en personas con presión arterial alta y para confirmar los efectos del consumo de café y té verde en otros países.

