5 recetas de aprovechamiento con verduras

Bien por un tema de presentación en el plato, de dureza de los tallos, de que no es la parte que más nos gusta, tenemos tendencia a desechar algunas partes de vegetales en perfecto estado. También es habitual que tengamos en la nevera algunos remanentes de otras recetas: media cebolla, la parte verde de los puerros, unas hojas verdes que ya no dan para un plato… ¿Qué hacer para que no acaben en la basura? Un caldo concentrado.

Esta receta la podemos hacer en una olla normal o en una olla a presión, aunque hemos de saber que nunca vamos a tener unas proporciones exactas y que, de lo que se trata, es de hacer el caldo vegetal y reducirlo al mínimo sin llegar a quemarlo.

Preparación