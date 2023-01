Por qué la tierra de jardín tiene que tener lombrices, hongos y bacterias

La tierra tiene que apoyar el crecimiento de las plantas con agua, minerales y.... vida. El suelo es un ecosistema fascinante y complejo donde viven muchos seres vivos, visibles e invisibles a los ojos de los seres humanos, que tienen una relación simbiótica con las plantas.

Hay más vida en un puñado de tierra que personas en la tierra

La lombriz de tierra suele ser lo primero que viene a la mente cuando se piensa en los habitantes del suelo, pero ella y otros animales pequeños constituyen solo una pequeña fracción de las criaturas que lo habitan.

La gran mayoría son hongos, bacterias y protozoos como amebas, animales flagelados y ciliados. Estos microorganismos son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista.

Todos tienen una tarea en común: reciclar los desechos orgánicos como hojas, restos de plantas, madera muerta, carroña y excrementos y poner los nutrientes a disposición de las plantas.

La lombriz está recuperando terreno

Las lombrices de tierra son campeonas mundiales cuando se trata de esponjar y oxigenar la tierra. Dependiendo de la especie, viven y excavan en capas de diferentes profundidades.

Sus túneles y pasajes suministran oxígeno al suelo. Los gusanos también hacen una valiosa contribución a la protección del clima: sus excrementos en forma de espagueti no solo son un fertilizante rico en nutrientes, sino que también fijan el CO2 en el suelo a través de los complejos de arcilla y humus.

¿Qué animales todavía se pueden ver en el suelo a simple vista?

Si se deja el suelo cubierto de hojas y otros materiales orgánicos, aparecen otros "trabajadores", como gusanos, ciempiés, escarabajos de tierra, caracoles y colémbolos... Todos juegan un papel esencial en la descomposición y reordenación de los residuos vegetales.

También hay animales que viven en el suelo y que, a menudo, no son tan bienvenidos por el horticultor o el jardinero. Las babosas, por ejemplo, que no solo comen plantas muertas, sino también lechugas frescas. Pero no serían un problema si permitiéramos que en el jardín también se encontraran sus depredadores, como los escarabajos de tierra.

Los hongos y bacterias del suelo son extremadamente importantes para las plantas

Los hongos preparan la descomposición del material vegetal muerto. El micelio, la red subterránea creada por los hongos y los mohos, facilita la penetración del agua en la materia vegetal y segrega sustancias que descomponen los materiales muertos. Luego, pequeños animales y protozoos se multiplican en este microsistema y continúan con el trabajo de reciclaje.

Las bacterias del suelo son extremadamente importantes para las plantas porque les proporcionan los nutrientes disponibles. Son comparables a nuestras bacterias intestinales. Una microbiota del suelo saludable es autosuficiente y desplaza bacterias desfavorables que debilitan las plantas y, en el peor de los casos, causan enfermedades.

Cuando una planta enferma, nos preguntamos si la hemos regado poco o mucho o si le falta algún nutriente, pero a menudo la causa se encuentra en el mal estado de la tierra.

¿Qué daña la vida del suelo?

En primer lugar, los pesticidas y fertilizantes minerales. Obviamente, los pesticidas son una amenaza para la vida de muchos pequeños seres vivos. Y la mayoría de los organismos del suelo son sensibles al exceso de nitrógeno, fósforo y potasio que están presentes en los fertilizantes inorgánicos.

Por otro lado, la labranza incorrecta. Grandes máquinas compactan el suelo para que no pueda penetrar más oxígeno en las profundidades. Los suelos mecanizados destruyen el tejido natural.

¿Cómo se puede recuperar la salud de la tierra?