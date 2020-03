A todas las mujeres que son revolución

Cuenta mi madre que, cuando yo tenía 7 años, una revista llamó mi atención mientras paseábamos juntas. En ella se veía a una mujer con un chimpancé. Esa mujer era Jane Goodall y en la revista hablaba de su trabajo como primatóloga en Gombe.

Al parecer, insistí a mi madre para que me la comprara. Desde aquel día, creció mi pasión por los animales y su protección. Me convertí en una fiel espectadora de los documentales de La 2 y mi habitación se llenó de pósteres y revistas sobre animales.

La doctora Goodall fue la primera mujer que me inspiró en mi camino como activista. Ella hizo florecer la semilla del amor por los animales que siempre ha habitado en mí, pero no ha sido la única. Desde que me hice vegana, 15 años después de aquel primer encuentro con Goodall, muchas otras mujeres me han animado a hacer de este mundo un lugar mejor para los animales.

Una de esas mujeres es Sharon Nuñez, cofundadora de la Fundación Igualdad Animal. Sharon fue uno de mis primeros referentes como activista y su trabajo me empujó a dedicar mi vida a defender a los animales.

Su visión, pasión, constancia y entrega han sido claves en el éxito de Igualdad Animal, que se ha convertido en una de las organizaciones por el fin de la crueldad hacia los animales de granja más exitosas del mundo.

Sharon Núñez

Otra mujer que lleva décadas dedicándose a luchar por los derechos de los animales es Silvia Barquero. Silvia fue presidenta de PACMA durante 6 años (de 2013 a 2019) y ni siquiera las amenazas de cazadores y taurinos consiguieron apagar su fortaleza y dedicación. Ahora, es directora ejecutiva de Igualdad Animal en España y continúa con su incansable labor.

Las mujeres que forman o han formado parte de Igualdad Animal son para mí un gran ejemplo a seguir. Es el caso de Amanda Romero, a quien conocí cuando era directora en España de dicha organización. Esta activista de gran corazón no solo lleva más de 10 años colaborando con diferentes ONG animalistas, también es casa de acogida de animales abandonados y una de las mejores comunicadoras dentro del movimiento.

Amanda Romero

La doctora Melanie Joy,fundadora de Beyond Carnism y cofundadora de ProVeg, es también una comunicadora sobresaliente y uno de mis principales modelos como divulgadora. Su libro Por qué amamos a los perros, comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas cambió mi forma de comunicar y me ayudó a entender mejor el mundo carnista en el que vivimos y nuestra relación con el mismo.

Además de Joy, cuento con otras referentes de necesaria mención. Mujeres como Dobroslawa Gogloza, Leah Garces o Jo-Anne McArthur.

Dobroslawa cofundó la organización polaca Otwarte Klatki (Open Cages) y es ahora CEO de Anima International. Su trabajo está revolucionando el activismo en Europa y su tesón y valentía inspirando a cientos de activistas.

Leah, fundadora de Compassion in World Farming USA y actual presidenta de Mercy For Animals, es también autora de Grilled: Turning Adversaries into Allies to Change the Chicken Industry, un libro que relata su trabajo con criadores de pollos y empresas cárnicas para establecer normas más estrictas de bienestar animal.

Jo-Anne, fundadora de We Animals y Unbound Project, es una de las mejores fotoperiodistas con las que cuenta el movimiento. Sus fotografías, que muestran la realidad en la que viven los animales, han sido galardonadas con importantes premios, como el Wildlife Photographer of the Year.

Más allá de todas estas grandes líderes, muchas otras mujeres me inspiran a diario. Compañeras de trabajo, activismo o redes sociales, algunas de las cuales ya puedo considerar amigas. Mujeres como Marta Martínez, Aida Lídice Lueje, Verónica Larco, Gloria Carrión, Carlota Bruna, Jenny Rodríguez, Tami Guerrero, Victoria Lozada, Arantza Muñoz, Laura Gough, Weronika Pochylska, Sally Thompson, Ula Zarazosa, Verlee Vrindts, Verena Wiederkehr... Y como otras tantas heroínas anónimas o que no conozco y dedican su vida a difundir el veganismo.

Gracias por enseñarme que, pese a lo duro que puede resultar a veces, somos más que capaces de seguir defendiendo a los animales. Gracias por ser parte de esta lucha. Sois revolución.