Miley Cyrus: el mensaje feminista que nos envía con la canción Flowers

¿Qué dice la letra de la canción Flowers de Miley Cyrus de la que tanto se habla? La letra de esta canción no solo habla sobre el amor, sino sobre los autocuidados que una mujer merece darse.

El mensaje de la canción Flowers: los beneficios de amarse mejor

Tal como puedes ver en este vídeo, la letra de la canción Flowers, tiene un mensaje para todas las mujeres:

El mensaje más importante de la canción Flowers de Miley Cyrus es que las mujeres debemos aprender a amarnos sin esperar a que una pareja nos ama.¿Qué beneficios tiene para las mujeres este cambio?

Según Coral Herrera, comunicadora feminista española conocida por su análisis y crítica al mito del amor romántico, quererse a una misma está muy relacionado con la manera en la que los demás nos quieren y la forma en la que permitimos que nos quieran. Según la autora, cuando empiezas a quererte, cuando mejora tu autoestima, suceden cosas importantes. Esta es la lista de Coral Herrera de las 35 cosas más importantes que cambian cuando una mujer empieza a amarse mejor:

Aprendes a distinguir los buenos y los malos tratos. Confías en ti misma. Aprendes a cuidarte y a protegerte. Te trabajas lo que te tienes que trabajar para ser más feliz. No permites que nadie te haga sentir mal. Dejas de ponerte de rodillas y te pones en pie para relacionarte con los demás. Aprendes a poner límites a los demás para que no abusen de ti. Te alejas de la gente que no sabe quererte bien. Eres menos comprensiva con las personas tóxicas. Te alejas de las personas violentas. Aprendes a ver tus fallos sin machacarte, y empiezas a hacer autocrítica amorosa para vivir mejor. Empiezas a buscar la manera de tener una vida buena, una buena vida para ti y para la gente a la que quieres. Dejas de exigir o mendigar amor porque sabes que te mereces una relación en la que seas correspondida. Dejas de ser sumisa y obediente cuando te enamoras. Le das prioridad a tu bienestar, no a tu necesidad de vivir un romance. Cultivas tu desarrollo personal para crecer y ser mejor persona. Cuidas a tu gente y nutres tus relaciones afectivas. Cuidas tu salud sexual y tu salud emocional. Disfrutas más del amor que sientes por los demás. Aprendes a distinguir quién te quiere bien y quién no. Fabricas tus propias herramientas para liberarte de los patriarcados que interiorizaste. Te liberas del miedo a la soledad, porque aprendes a hacerte compañía. Aprendes a decir “no” sin culpa y sin miedo. Dejas a tu pareja si se porta mal contigo sin sentarte a esperar el milagro. Tomas conciencia de todas tus virtudes y eres capaz de hablar bien de ti misma delante de los demás. Evitas situaciones o personas que te hagan daño. Vas más despacio en tus relaciones sentimentales para conocer bien a la otra persona y saber si la relación va o no va. Te felicitas por tus logros personales, sean grandes o pequeños. Construyes relaciones más sanas, igualitarias y equilibradas que te hacen sentir bien y te aportan. Cuidas más tu relación con el placer y el disfrute, y dejas de anteponer el placer de la otra persona al tuyo. Te das cuenta de que la única persona que puede cambiar eres tú y dejas de querer cambiar a los demás. Sabes con mayor certeza lo que quieres y lo que no quieres. Te comprometes contigo misma y te responsabilizas mucho más de tu bienestar y felicidad. Te apetece conocer gente nueva y te sientes más segura a la hora de tener nuevos amigos y amigas. Aprendes a hacerte demostraciones de amor a ti misma: regalos, homenajes, detalles, comidas ricas, horas de sueño, tiempo para hacer lo que más te gusta… Disfrutas más del sexo, del amor y de la vida, porque valoras mucho más tu tiempo y tu bienestar.

Miley Cyrus (Flowers): la letra de la canción en español

Lo nuestro era bueno, lo nuestro era oro

De esos sueños que no se pueden vender

Estábamos bien juntos, hasta que dejamos de estarlo

Construimos un hogar y lo vimos arder.

Hmm, no quería dejarte.

No quería mentir.

Empecé a llorar, pero luego me recordé que yo

Puedo comprarme flores

Escribir mi nombre en la arena

Hablar conmigo misma durante horas

Ver cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar

Y puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que tú

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé

Pinto mis uñas de rojo cereza

Combinan con las rosas que dejaste

Sin remordimientos, sin arrepentimientos

Perdono cada palabra que dijiste

Ooh, no quería dejarte, bebé

No quería pelear

Empecé a llorar, pero luego me recordé que yo

Puedo comprarme flores

Escribir mi nombre en la arena

Hablar conmigo misma durante horas, sí

Ver cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar, sí

Y puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que tú

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor, ooh, yo

Ooh, no quería dejarte

No quería pelear

Empecé a llorar, pero luego me recordé que yo

Puedo comprarme flores (uh, uh)

Escribir mi nombre en la arena (ooh)

Hablar conmigo misma durante horas (sí)

Ver cosas que no entiendes (mejor que tú)

Puedo llevarme a bailar (sí)

Y puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que

Sí, puedo amarme mejor que tú

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé (oh)

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé (mejor que tú)

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor, yo