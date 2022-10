Psicología Pareja

¿Por qué no logro quedarme embarazada? ¿Deseáis tener un hijo, pero no llega ese embarazo tan buscado? Disfrutar de cada momento de intimidad sin presión es el primer paso para que vuestros deseos se cumplan. No hay que olvidar que el estrés no es buen compañero de la fertilidad.