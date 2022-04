Separación con hijos: 6 claves para explicar el divorcio a los niños

Mucho se ha escrito sobre cómo afecta a los niños la separación de sus padres pero también hay que estar muy atentos a la época anterior a esa decisión, ya que suele ser una etapa, más o menos larga, en la que la pareja atraviesa una crisis de la que los niños son testigos privilegiados.

Aunque muchos padres o madres piensan que sus hijos son pequeños y no se enteran de nada, eso no es cierto ya que los niños perciben una tensión familiar a la que no están acostumbrados.

Ven discutir a sus progenitores, son testigos de reproches, comentarios en los que se habla de ruptura e, incluso, de alguna escena de violencia.

En ocasiones ven cómo sus progenitores ya no duermen juntos o que uno de ellos dice que se va de casa por unos días.

Si esta situación de crisis se alarga, los niños la viven en silencio y soledad, ya que a menudo los padres están más ocupados en intentar solucionar sus problemas o en ocultarlos que en permanecer con los hijos, y esta vivencia puede generar mucho malestar en los pequeños.

Conviene, por tanto, que los adultos tengan en cuenta a sus hijos cuando entren en esta etapa, que no se olviden de que están ahí y que cuando comiencen a pensar en una ruptura definitiva puedan hablarles con sinceridad sobre ella.

¿Cómo hablar con los hijos del divorcio?

Independientemente de la edad de los niños, toda ruptura supone para ellos la pérdida de una situación familiar que tenían interiorizada y que, aunque pudieran existir ciertas diferencias, les comportaba una estabilidad.

Como ante cualquier otra pérdida, los hijos, al igual que los padres o madres, tendrán que elaborar un duelo y eso conlleva un tiempo y un trabajo de contención y acompañamiento por parte de los adultos.

Este duelo está teñido también de muchos sentimientos contradictorios y es muy frecuente que los hijos, en un primer momento, lleguen a sentirse culpables de la ruptura de sus progenitores, achacándolo a su "mal comportamiento" o a los problemas que han podido ocasionarles con su forma de ser. Aparece también la tristeza por la separación y un gran número de fantasías acerca de su futuro.

Los padres, pese a que están inmersos en su propio dolor, deben pensar que han roto con su pareja pero que no deben abandonar sus obligaciones parentales.

Para ayudar a sus hijos pueden servirles los siguientes consejos: