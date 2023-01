El síndrome del impostor o el miedo a no ser lo suficientemente bueno

Los impostores de verdad son personas que fingen ser más exitosas, ricas o socialmente superiores de lo que realmente son. Pretenden ser algo que no son para tener éxito y, por lo general, lo hacen a propósito.

Y luego están las personas que se sienten impostores, personas que creen que su propio éxito es solo una coincidencia o suerte, y que viven con el miedo constante de que eventualmente todos los que los rodean lo descubran. Pero no son impostores de verdad.

¿Qué es el síndrome del impostor?

Este tipo de dudas tiene un nombre científico: síndrome del impostor o del fraude, también llamado fenómeno del impostor. No se trata de una enfermedad mental con un diagnóstico exacto, sino de una experiencia personal.

Es posible que puedas verlo en ti misma simplemente preguntándote: ¿Cómo te sientes cuando tienes éxito? Entonces, ¿te sientes feliz, el éxito te da confianza en ti mismo o sucede lo contrario? ¿Eso te hace sentir aún más presionado, temeroso de que alguien pueda descubrir que tuviste "simplemente suerte"? Esto último sugiere que tú también estás luchando con el síndrome del impostor en tu vida.

¿Cuáles son las consecuencias del síndrome del impostor?

El síndrome del impostor también se acompaña de un miedo al futuro, que proviene del pensamiento: “La próxima vez no tendré tanta suerte.” Los afectados perciben sus propias debilidades con exageración y sobrestiman las fortalezas y habilidades de quienes los rodean.

La duda sobre uno mimsmo que se asocia al fenómeno del impostor es multifacética. Se expresan, por ejemplo, en estos y otros patrones de pensamiento similares:

"Lo que yo puedo hacer, todos los demás pueden hacerlo tambien".

"Fue solo una coincidencia o alguien cometió un error, esa es la única razón por la que tengo éxito".

"Ojalá los demás no se den cuenta de que no puedo hacer nada y que solo estoy fingiendo".

"Finjo todo el tiempo".

"No me merezco lo que tengo".

Las personas con el síndrome del impostor a menudo se sienten incapaces de hacer frente a nuevas tareas. Así entran en un círculo vicioso, pues los que se ven a sí mismos como impostores siempre están buscando una confirmación del exterior y, por lo tanto, intentan subir la escalera para tener más éxito. Pero si lo consiguen, vuelven a sentirse impostores y culpan del éxito al azar, a las buenas relaciones o similares.

En el peor de los casos, el síndrome del impostor hace que la persona afectada nunca llegue a alcanzar su potencial, pierde gran parte de su creatividad y deja en desuso sus habilidades por miedo al fracaso. El síndrome del impostor también puede ser agotador físicamente, pues conduce al estrés y al agotamiento.

LECTURA RECOMENDADA Los 3 principios del egoísmo saludable

¿Quién se ve afectado por el síndrome del impostor?

El fenómeno del impostor se puede observar con más frecuencia en las mujeres que luchan con pensamientos como “solo me contrataron por la cuota de mujeres” o “a un hombre se le habría exigido mucho más”.

La presión percibida de tener que representar a su propio grupo de una manera digna como mujer, hace que la persona en cuestión sienta que es representante de todas las mujeres en el centro de atención, y si una mujer de carrera fracasa, entonces recae en todas las demás mujeres.

Sin embargo, esto también se aplica a otros grupos de la sociedad. No hay un estudio claro sobre si las mujeres realmente luchan más a menudo con el síndrome del impostor. La proporción de mujeres con el síndrome del impostor también puede parecer más alta porque las mujeres se atreven más a hablar de ello.

Los científicos también asumen una conexión entre la discriminación y el síndrome del impostor. Cualquiera que ya tenga poca confianza en sus propias habilidades rápidamente tiene la sensación de que si tuvo éxito, se debió a la suerte. Este es particularmente el caso de las minorías sociales.

En general, sin embargo, existen factores de personalidad que desempeñan un papel importante en el síndrome del impostor. Por ejemplo, es más probable que se vean afectados los introvertidos, al igual que las personas con una familia poco solidaria o con muchos conflictos en el entorno familiar.

Las personas que están muy ansiosas o que se avergüenzan fácilmente también tienden a sentirse impostoras. Lo mismo ocurre con aquellos que han tenido éxito durante mucho tiempo, por ejemplo en la escuela, y luego, de repente, se enfrentan a mayores desafíos.

El síndrome del impostor en la vida privada

El síndrome del impostor no solo ocurre en relación con la vida profesional, también puede ocurrir en las relaciones con los amigos, cuando tienes la sensación de que estás jugando un papel y que no estás siendo tú mismo cuando tratas con otras personas.

Tal vez reaccionas de manera diferente a lo que te gustaría, o las personas que te rodean te describen de manera completamente diferente a como te percibes a ti mismo.

Y con eso viene la duda nuevamente, piensas que otras personas realmente no te conocen y que probablemente no les gustaría quién crees que eres. Una persona con síndrome del impostor a menudo sufre la sensación de que no puede ser ella misma y que siempre tiene que fingir.

LECTURA RECOMENDADA Meditación guiada para personas con una autoestima baja

¿Cómo se puede superar el síndrome del impostor?

Primero, las buenas noticias: el primer paso para superar el síndrome del impostor es darse cuenta de que existe. Entonces tienes que aprender a no atribuir tu éxito a una feliz coincidencia, sino a ti mismo y a tus habilidades.

Trabajar en tu propia autoestima también puede ayudarte a superar el síndrome del impostor. Hay tres ejercicios probados que pueden ayudar a superar el síndrome del impostor: