5 zumos para empezar el día cuidando tu salud

Hay combinaciones de alimentos tan poderosas que basta con una pequeña cantidad para disfrutar de sus efectos. Es el caso de este shot o "chupito" sin alcohol, que se prepara en un santiamén y te llena de energía casi al instante. Si además lo preparas con un extractor de zumos cold-press, la potencia de sabor está asegurada.

El limón, un gran alcalinizante, ayuda a luchar contra las infecciones gracias a su riqueza en vitamina C: con solo 60 ml se cubren la mitad de las necesidades diarias. También aporta flavonoides, de efecto antioxidante, y pequeñas dosis de minerales. Es digestivo, antiinflamatorio y protege mucosas, piel y vista.

El jengibre contiene gingerol y proteasa, que estimulan la circulación cardiovascular. También es un gran digestivo que aumenta la producción de saliva y calma las náuseas y el malestar intestinal. Se considera antiinflamatorio, anticancerígeno y depurativo.

Si estás cansado o te sientes espeso, este shot te reanimará sin duda en cuestión de minutos. Tiene un efecto estimulante inmediato.

Ingredientes para 1 personas

1 limón

1 trocito de jengibre de 2 cm

Preparación

Extrae el zumo de los ingredientes, preferiblemente con un extractor de zumos lento. Mezcla bien con una cucharilla y consume al momento.

Alternativas

Si no tienes un extractor de zumos cold-press, siempre tienes la opción de exprimir el limón y usar un prensador de ajos para extraer el jugo del jengibre. Te llevará un poco más de tiempo, pero no demasiado, pues no necesitas mucha cantidad, y podrás disfrutar del zumo igualmente. Recuerda pelar el jengibre antes de pasarlo por el prensador.