¿Persona altamente sensible o TEA? A qué hora es mejor ir al supermercado y por qué

El exceso de ruido y las luces parpadeantes o muy intensas pueden molestar a cualquiera, pero las personas que sufren algún Trastorno del Espectro Autista (TEA) son especialmente sensibles a estos estímulos. Esta hipersensibilidad sensorial puede provocarles crisis de estrés, malestar intenso y dificultarles la integración en la vida normal. Ocurre lo mismo en las personas altamente sensibles.

Esta característica provoca que a muchas personas les incomode ir a supermercados donde el ruido y la luz son intensos. Por eso, algunas tiendas se han sumado a la hora silenciosa también conocida como hora azul.

¿Qué es la hora silenciosa?

Las personas con un trastorno autista saben que les conviene evitar los sitios donde se acumula mucha gente y hay mucho ruido o fuentes de estímulos visuales. Por eso tienden a evitar las visitas a supermercados y centros comerciales en las horas punta.

Par a facilitar que las personas con autismo puedan acudir a estos espacios, las asociaciones de familiares de personas con este tipo de trastornos han impulsado la iniciativa denominada "la hora silenciosa", que en algunos países se conoce también como "la hora azul" o "la hora tranquila". También es buen momento para las personas altamente

Las entidades y empresas que se adhieren a esta iniciativa intentan que durante una hora las condiciones de su entorno se adapten lo mejor posible a la sensibilidad de las personas con autismo.

Para ello se toman medidas para reducir el ruido ambiental, la intensidad de la iluminación o el aforo del establecimiento.

¿Por qué les molesta el ruido a los autistas?

Es muy frecuente que las personas con un trastorno del espectro autistas presenten una respuesta negativa a los estímulos auditivos. La mayoría de las personas normotípicas (no autistas o neuroatípicas) no hacen caso de los ruidos que no resultan significativos.

Los autistas tienen dificultades para filtrar y desentenderse de los ruidos, por lo que se sienten estresados y abrumados. Por eso no suele gustarles acudir a fiestas, se estresan en los comedores escolares o en los espectáculos con público. Algo similar les puede ocurrir con los estímulos visuales, olfativos y táctiles.

¿Qué supermercados hacen la hora silenciosa?

En España, todos los hipermercados Carrefour celebran la hora silenciosa entre las 15 y las 16 horas, todos los días, después de haberla llevado a cabo los sábados desde el pasado mes de julio.

El centro comercial L'Aljub, en Elche, la realiza los lunes entre las 10 y las 11 de la mañana.

En Holanda se ha adherido a la iniciativa la cadena Albert Heijn, y en el Reino Unido, los supermercados Morrisons y Tesco, que fueron los primeros en poner en práctica la idea en 2017.

Además, en los eventos puntuales pueden llevarse a cabo prácticas amistosas con el autismo, como en la Feria de Abril en Sevilla, que durante tres días estableció 4 horas de silencio en la Calle del Infierno para que las personas con trastornos del espectro autista pudieran disfrutar de las atracciones.

La Fundación Carrefour ha implementado la idea de acuerdo con la confederación nacional Autismo España y la Fundación Reina Sofía. Además de realizar la hora silenciosa, la Fundación Carrefour desarrollará una campaña de información y sensibilización para un mayor conocimiento de las necesidades de las personas con trastornos del espectro autista.

Para implementar la hora silenciosa en los supermercados Carrefour, se suprime el hilo de música ambiental, se evitan los mensajes por megafonía y se minimiza la realización de tareas que produzcan ruido.