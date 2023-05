Hipnoparto: qué es y en qué consiste exactamente esta herramienta de moda entre las famosas

El hipnoparto se ha puesto de moda entre las famosas. Kate Middleton, Jessica Alba, Megan Markle, Angelina Jolie, Giselle Bundchen, entre otras, utilizaron hipnoparto para sus partos y, más recientemente, Cristina Pedroche ha anunciado también recurrir a esta herramienta que pretende entrenar al cerebro para el momento del parto. Sin embargo, ¿en qué consiste exactamente el hipnoparto? Paula Camarós, una de las de las primeras profesionales que empezó a utilizar el hipnoparto en España y autora del libro “El poder de crear vida” nos lo cuenta en esta entrevista.

Hipnoparto: qué es

"El hipnoparto es el proceso por el que la mujer enmarca el proceso de parto como un evento natural, fisiológico y calmado. Gracias a técnicas que fomentan la gestión de la activación física, la relajación muscular, la gestión del miedo, la tensión y el dolor, se promueve llegar al parto en confianza y calma, abierta a vivirlo de la forma que necesite el bebé y el cuerpo de la madre. El hipnoparto favorece la minoración del dolor , el respeto de las propias decisiones y la eliminación de la incertidumbre ante el proceso", explica Paula Camarós.

–Dices entonces que el parto tiene mucho de psicología...

–El parto supone un momento importante dentro de la vida de la mujer. La forma en la que la mujer lo afronta esta mediado por las experiencias previas, propias o ajenas, por las creencias sobre este proceso, las expectativas, las narrativas de otros partos. El afrontarlo de forma calmada no implica únicamente un trabajo de la mujer, sino que también tiene que ver con la gestión de sus propias emociones, así como en qué tipo de entorno se encuentre para dar a luz.

Si la mujer comprende cómo y para qué se comporta como lo hace el día del parto, desde una perspectiva no solo física sino también psicológica, incrementa su bienestar y toma de control del proceso. No solo eso, sino que entender para vivir el parto desde el bienestar, no solo tienes la herramienta de tu cuerpo sino que además cuentas con herramientas de gestión emocional y comportamental para acercarte a aquello que deseas alcanzar, la probabilidad de vivir una experiencia agradable, aumenta.

–¿El miedo es un enemigo en el momento del parto?

–No, ninguna emoción es enemiga, siempre tiene un ¿para qué? El miedo tiene la función de alertar a la mujer de que la forma en la que está sucediendo el parto, no es la que conviene para su bienestar y el de su bebé. Cuando el miedo no se ve como enemigo, sino que se entiende que el origen del mismo estaría en algo que me han contado sobre el parto o en historias terroríficas sobre el mismo, o bien que no me estén escuchando o me estén metiendo prisa para que el parto sea ya o exactamente como otros quieren, entiendes y te liberas de pensar que tienes que eliminar esa emoción, moviéndote hacia otro contexto que te resulte más adaptado, aliándote con ese miedo.

Cuando en el parto se ve afectado por el miedo, sin entenderlo, sin haberlo trabajado, es el sistema nervioso simpático, es decir, el sistema de lucha y huida quien toma las riendas. Esto implica que los sistemas fisiológicos que favorecerían el parto natural se vean bloqueados o que funcionen de forma menos eficiente, tensionando los músculos, enlenteciendo la dilatación y haciendo menos productivas las contracciones uterinas. De esta forma, la mujer pudiera experimentan el dolor de forma más intensa y por tanto perjudicando que el parto sea más calmado, rápido y agradable.

–¿Se puede considerar el hipnoparto como un tipo de meditación?

–No, el elemento principal que promovemos desde el hipnoparto es el cambio de narrativa respecto a qué es lo esperable en referencia al parto, así como la toma de conciencia de que la mujer ya tiene todo lo que necesita para recibir a su bebé. Para ello nos ayudamos de la formación completa que fomenta que la madre conozca sus emociones, cómo aceptarlas y gestionarlas, conozca qué sucede y para qué en su cuerpo el día del parto, así como con su pareja de parto y personal sanitario. Sí, también se usa la hipnosis para generar un estado de relajación profunda y motivar la activación del sistema nervioso parasimpático, pero no, no es ni meditar ni respirar profundamente.

–¿A quién debemos dirigirnos para practicar el hipnoparto?

–En nuestro centro el hipnoparto es impartido por nuestra psicóloga perinatal formada en Reino Unido, que trabaja en colaboración con nuestras matronas, de forma que en todo caso se pueda atender a la mujer desde una perspectiva integradora tanto psicológica como fisiológica.

Si la profesional que imparte la formación se vende como “sabedora de todo lo que la mujer necesita” por ahí no es, si sabe escuchar o incluso derivar a otra atención más adaptada a esa mujer y su necesidad, ahí si es.

–¿Cómo se practica el hipnoparto y con cuánto tiempo de antelación al parto hay que ponerlo en práctica?

–Tras la formación, el hipnoparto puede practicarse a diario, sola y en pareja. Además de aplicando el lenguaje y las técnicas de gestión emocional en las que se instruye. No es necesario un tiempo “específico” de práctica porque el hipnoparto marca la diferencia incluso si eliges formarte pocos días antes de tu fecha im-probable de parto.

–¿Qué dicen las mujeres que practican el hipnoparto tras su experiencia dando a luz?

–Las mujeres que practican hipnoparto expresan como mas allá del tipo de parto que haya necesitado su bebé para nacer (fisiológico, intervenido, cesárea), su experiencia es calmada y maravillosa. Y es que el hipnoparto favorece que la mujer gestione, acepte y disfrute todo aquello que su cuerpo está preparado para hacer, dejándose asistir por aquellas personas que necesite, el día de parto, feliz de dar la bienvenida a su bebé y no temiendo ese momento.