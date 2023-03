La fiebre es un síntoma claro de que el cuerpo está luchando contra una infección o una enfermedad y es algo común en los primeros años de vida, cuando los niños empiezan a ir al cole y a entrar en contacto con diferentes microbios.

La fiebre, pues, no es una enfermedad, sino un mecanismo de defensa del organismo y no siempre requiere tratamiento, aunque conviene consultar al pediatra. Pese a ello, muchos padres se angustian cuando les ocurre a sus hijos y muy a menudo se preguntan si a los niños con fiebre hay que dejarlos dormir. En este artículo te contamos cúando dormir puede ayudar a la recuperación.

¿Hay que dejar a los niños dormir cuando tienen fiebre?

No se puede dar una respuesta categórica a esta pregunta, pues dependerá de muchos factores, como lo alta que sea la temperatura corporal, la causa de la fiebre o los otros síntomas que presente el niño.

En general, y siempre que su respiración sea normal y la fiebre no sea muy alta, no suele haber inconveniente en dejar que el niño duerma. De hecho, dormir puede ayudar a que el cuerpo se recupere más rápido.

Conviene que el niño esté bien hidratado y cómodo mientras duerme, que tanto su pijama como la ropa de cama sean ligeros para evitar el sobrecalentamiento.

En cualquier caso, siempre que un niño está enfermo o tenga fiebre hay que controlar sus síntomas y su evolución y contactar con el médico ante cualquier duda o si se da uno de los casos que hemos comentado anteriormente.

¿Cuándo se considera que hay fiebre?

Una duda frecuente es establecer cuándo hay fiebre, ¿a los 37 °C? ¿a los 38 °C?... Y es que la temperatura normal del cuerpo varía un poco de una persona a otra y en función del momento del día.

Según indica la Asociación Española de Pediatría (AEPED), como norma general se considera que la temperatura es elevada cuando alcanza los 37,5 °C en la axila o bien los 38 °C si se toma en el recto.

De acuerdo con la AEPED, hay que consultar al pediatra en los siguientes casos:

Cuando la fiebre dura más de 48-72 horas .

. Si la temperatura del niño es de 40 °C o más (en el caso de los bebés de entre 3 y 6 meses, si la temperatura supera los 39 °C).

o más (en el caso de los bebés de entre 3 y 6 meses, si la temperatura supera los 39 °C). Si el niño está muy irritable o adormilado .

. Si tiene mal aspecto general o dificultad para respirar .

general o . Si le aparece una erupción en la piel .

. Si el niño tiene menos de 3 meses de edad, debe ser valorado por un pediatra tenga la temperatura que tenga .

Principales causas de la fiebre en los niños

Lo más habitual es que la fiebre se deba a una infección vírica o bacteriana, como el resfriado común, la gripe, infecciones de oído, infecciones del tracto urinario…

Otras causas de la fiebre en los niños incluyen:

Algunas enfermedades inflamatorias o autoinmunitarias , como la artritis inflamatoria juvenil.

, como la artritis inflamatoria juvenil. Algunas vacunas pueden causar una ligera subida de la temperatura mientras el cuerpo está desarrollando la inmunidad.

pueden causar una ligera subida de la temperatura mientras el cuerpo está desarrollando la inmunidad. Algunos medicamentos , como los antibióticos, tienen la fiebre como efecto secundario.

, como los antibióticos, tienen la fiebre como efecto secundario. La exposición a altas temperaturas puede hacer que aumente la temperatura corporal.

También se cree que la erupción de los dientes puede hacer que haya un poco de fiebre (más bien febrícula), aunque no hay consenso al respecto.

Conviene consultar al pediatra para averiguar cuál es la causa y el tratamiento más adecuado.

¿Cómo se trata la fiebre en los niños?

Hay que tener en cuenta que la fiebre es solo una reacción defensiva del cuerpo, no una enfermedad. Por lo tanto, la fiebre en sí no es necesario tratarla, sino el malestar que pueda provocar.

Tal como indican desde la AEPED, el objetivo es "tratar al niño y no al termómetro". Si el niño está bien, juega y no tiene malestar, no probablemente no es necesario darle medicamentos para bajar la fiebre.

Si la fiebre es alta y el niño tiene malestar, puede que el médico le recete antitérmicos.