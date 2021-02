5 cenas saludables para niños (y para toda la familia)

Con muchas verduras

¿El momento más estresante del día? Para muchos padres es a la hora de llegar a casa después de una jornada intensa en el trabajo o una tarde potente con los peques en el parque y ponerse con la cena.

Muchas veces tanto nosotros como los niños estamos cansados y tenemos hambre. En realidad, nos gustaría sentarnos en el sofá o jugar con el peque, pero hay que preparar la cena y no siempre nos hemos organizado para tener a punto cenas rápidas y sanas. Porque, claro, no nos conformamos con una cena cualquiera. Como buenos padres, nos gustaría preparar cenas ricas y sanas, con mucha verdura, porque nos hemos dado cuenta de que los niños todavía no se han comido sus 5 raciones de verdura del día.

A menudo sucede que abrimos la nevera y nos ponemos a pensar. ¿Qué hacer para cenar? Esperamos un ratito porque igual pasa un milagro y algo aparece, pero como no está pasando nada y los niños están protestando, entonces nos ponemos a preparar ese puré de calabaza tan rico, con la calabaza ecológica que compramos el fin de semana en el mercado. Esperamos los veinte minutos intentando entretener a los niños. Pero nada más presentar el puré en la mesa, el niño gira la cabeza con un "¡Ugh!", porque la calabaza no le gusta y ya no tiene hambre.

¿Os suena? Pues no tiene por qué ser así. Podemos preparar cenas rápidas y saludables con mucha verdura para los niños y para toda la familia con niveles de estrés mucho más bajos.

Cenas rápidas y sanas para peques: qué hacer y cómo organizarse

Lo único que necesitamos es, como siempre, un poco de organización y planificación. Lo ideal es planificar las cenas con antelación, por lo menos para los días entre semana. Estos consejos nos ayudarán a organizarnos:

Si nos da mucha pereza ponernos a pensar ideas de cenas, podemos usar el método de tipos de comida . Pensamos qué tipos de cenas cenamos o nos gustaría cenar: por ejemplo, ensaladas completas, purés, proteína vegetal, bocadillos saludables… Y dedicamos cada día a un tipo de comida para la cena , por ejemplo, los lunes puré de verdura, los martes proteína vegetal, los miércoles verdura cocida, los jueves bocadillos saludables, etc. De este modo, para la planificación solo pensamos qué puré o qué proteína vamos a preparar y así la planificación es más fácil.

Después, podemos hacer otro paso y adelantar las preparaciones . Para ello, podemos dedicar una hora el domingo por la tarde para preparar las cenas o sus bases, o si tenemos más tiempo entre semana, podemos por ejemplo aprovechar la siesta del niño y dejar las cosas preparadas antes de salir de casa.

. Para ello, podemos dedicar para preparar las cenas o sus bases, o si tenemos más tiempo entre semana, podemos por ejemplo y dejar las cosas preparadas antes de salir de casa. En nuestras preparaciones podemos preparar todo tipo de purés de verdura, hacer una cantidad grande de verduras al horno, preparar hamburguesas vegetales, tofu o tempeh al horno, salsas…

Incluso si tenemos solamente 10 minutos , podemos por ejemplo lavar y cortar verdura para ensalada, dejar tofu macerándose para hacerlo a la plancha o hacer una salsa rápida para acompañar verdura al vapor.

, podemos por ejemplo lavar y cortar verdura para ensalada, dejar tofu macerándose para hacerlo a la plancha o hacer una salsa rápida para acompañar verdura al vapor. También podemos aprovechar las sobras de las comidas y convertirlas en cenas rápidas y sanas. Si nos ha sobrado un poco de tofu, podemos hacer bocadillos; con un par de cucharadas de salsa de tomate nos vale para una pizza, etc.

Si tenemos problema con los peques que no comen, lo mejor es hablar con ellos y explicarles la importancia de comer verdura e ir añadiendo verduras en otras preparaciones más allá de los típicos purés, que para muchos niños no es la textura que más les gusta. Los salteados, el horno o las verduras crudas suelen ser más populares.

También podemos probar a inventar nombres divertidos como llamar a un puré de verdura "puré Hulk", presentar las comidas en forma divertida y si no comen nada de verdura, esconderla en platos que les gusten como hamburguesas, croquetas, salsas…

5 recetas de cenas para niños

Aquí tenéis ideas para cinco ideas de cenas sanas y divertidas para niños (¡y adultos!):