¿Se puede ser feliz? 10 formas de acercarnos a la felicidad

Ser feliz es posible, muchas personas logran serlo. No es una cuestión de acumular bienes materiales, de belleza o de trabajo. Para celebrar los 100 primeros artículos de este blog “Desde la consulta”, voy a compartir con vosotros 10 claves para que encontréis vuestra propia felicidad.

Estos consejos, recopilados durante mis más de veinte años de trabajo como psicólogo, derivan de las conclusiones finales de mis pacientes. Estas personas, que acudieron a consulta infelices y aquejados de problemas emocionales y/o físicos, tras finalizar su terapia, alcanzaron un estado de equilibrio y felicidad personal como nunca antes habían conocido.

Artículo relacionado El camino a la felicidad

Estos son los cambios que te propongo empezar a introducir en tu vida:

1. Háblate con respeto, con amor y comprensión

Aprendiste a valorarte a través de las palabras que escuchaste a los adultos pronunciar sobre ti. Destierra de tu vocabulario estas expresiones que heredaste de ellos como “no puedo”, “no me lo merezco”. Cambia la forma de dirigirte a ti misma, no lo vuelvas a hacer desde la negatividad, háblate siempre desde el cariño y la comprensión. Establece contigo misma una relación de amor incondicional, de apego seguro.

2. Confía en ti. Ten fe en ti misma

Si, desde pequeña, te han hecho dudar de ti y de tus capacidades, ha llegado el momento de darle la vuelta a la tortilla y comenzar a dudar tú de ellos. No tenían razón. Eres una persona con grandes dones y talentos. Confía en ti, tienes mucho potencial y estás perfectamente capacitada para desarrollarlo.

3. Sigue tu instinto. Lucha por tus sueños y cúmplelos

Conecta con lo que te gusta hacer, quizá con aquello que te gustaba de pequeña y te impidieron probar. Recupera tus sueños. Explora y desarrolla todos tus talentos. Fluye, piensa qué quieres hacer con tu vida y da los pasos que necesites para enfocarte en ello.

4. No tengas miedo, este te controla

Los miedos son anticipaciones negativas, profecías catastrofistas que te frenan y te impiden hacer lo que deseas. Muchos de los que tenemos, los arrastramos desde nuestra niñez. ¿Sabes que puedes evitar que sigan ejerciendo su poder sobre ti? Cuando aparezca un miedo en tu vida, pregúntate ¿qué es lo peor que puede pasar?

5. Deja de preocuparte por todo

La preocupación no te ayuda a solucionar los problemas, al contrario, te hace perder tiempo y energía. No te pases horas obsesionada y dándole vueltas a qué va a pasar, y repitiéndote frases como no lo voy a lograr, no voy a poder. Céntrate en el presente. La solución va a llegar.

6. No seas perfeccionista. Los errores son interesantes

Desde pequeños, valorados en el colegio por notas numéricas, nos inculcaron la idea de que es malo y dañino cometer errores. Sin embargo, la neurociencia nos dice que equivocarse es necesario para aprender. No pasa nada por fallar, por no ser perfecta, por meter la pata. A todos nos pasa. A partir de hoy, más que hablar de errores, hablemos de oportunidades de aprendizaje.

7. Tómate las cosas con sentido del humor

Incluso, ante las situaciones más difíciles, busca la forma de sacarle un destello de humor. Te ayudará a relajarte y darte tiempo para tomar perspectiva sobre las circunstancias que tienes que afrontar. El sentido del humor, buscar una nota positiva dentro del caos, te servirá de apoyo para sobrellevar mucho mejor cualquier coyuntura a la que tengas que enfrentarte.

8. Rodéate de gente bonita

Quédate con aquellas personas (familiares, amigas, compañeras de trabajo) con las que te sientas a gusto, aquellas que no te juzgan y te quieren tal y como eres. Libérate de todas las demás. No te hacen ningún bien y no tienes ninguna obligación para con ellas.

9. Diviértete. No estés siempre trabajando

La vida es mucho más que trabajar. Si exprimimos nuestra mente y nuestro cuerpo, a la larga, nos pasará factura. Necesitamos encontrar el equilibrio entre trabajo, descanso y ocio. Disfruta de la vida, sal a pasear por la naturaleza, prepara ricas comidas, charla con tus amigas, mantén sexo placentero y equilibrado, ponte una película... Seguro que muchas cosas te hacen feliz: ¡no las dejes siempre para mañana!

10. Sé paciente. Los cambios llevan tiempo

Vivimos en la sociedad de las prisas, el estrés y la comida rápida. La psiquiatría nos promete pastillas milagrosas para solucionar los problemas, pero la mente humana es muy compleja y necesita tiempo para procesar los cambios. Confía y ten paciencia. Los cambios llegan y, seguro, que merecerán la pena.