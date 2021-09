¿Cómo elegir psicólogo?

La atención psicológica se ha vuelto más necesaria que nunca. Tras más de un año y medio de tensión y preocupación por efecto de la pandemia, los problemas emocionales han aumentado considerablemente en niños, adolescentes y adultos.

Si te estás planteando buscar ayuda psicológica y no sabes muy bien por dónde empezar, en este artículo, te doy unas claves básicas para elegir al psicólogo/a que mejor se adapte a tus necesidades.

Cuándo buscar ayuda psicológica

Cuando aparece el malestar emocional, muchas personas intentan solucionar sus problemas por ellas mismas o dejan pasar un tiempo, para ver si se solucionan solos. Sin embargo, la mayoría de las veces, esto no sucede.

Si has intentado solucionar tu malestar emocional por ti misma, pero el problema persiste o aumenta, este es el momento de buscar ayuda profesional. Debes comprender que cuanto antes se ataje, antes se podrá solucionar y, además, evitarás que, con el paso del tiempo, se agrave.

Dónde buscar un psicólogo/a

Una vez decidida a buscar ayuda, el siguiente paso es dónde encontrar un profesional de la psicología. Estas son las opciones más habituales.

Seguridad Social

Una primera opción puede ser acudir al médico de cabecera para que valore la posible atención psicológica. Esta es una opción lenta, debido al escaso personal, pero también es la más económica, ya que está cubierta por la Seguridad Social.

Seguros de salud

La mayoría de ellos también ofrecen servicios de atención psicológica.

Portales médicos o de psicología

Existen portales especializados donde puedes encontrar profesionales. Incluso puedes buscar por provincias para encontrar el psicólogo/a más cercano a tu lugar de residencia.

Redes Sociales

Si encuentras artículos o vídeos de algún profesional que hable del tema que te interesa y te dé confianza, siempre puedes buscar su contacto para comenzar a trabajar (de forma presencial u on-line).

El boca a boca

La mejor publicidad para un psicólogo son sus propios pacientes satisfechos. Puedes preguntar entre tus redes de amigos o familiares si conocen algún psicólogo de confianza. Seguro que te dan alguna buena referencia.

¿Cómo elegir el profesional que me conviene?

No existe una terapia ideal, perfecta para todo el mundo. Dependiendo de la persona, de sus circunstancias vitales, de su problema y de los objetivos que se plantee, puede beneficiarse de un tipo de terapia o de otra. Existen muchos tipos, muchas escuelas, enfocadas a diferentes problemas.

Depende de cada persona investigar y hacer las preguntas necesarias al profesional, para comprobar si la terapia que ofrece es la adecuada para trabajar su problema.

La mayoría de los psicólogos suelen realizar una cita informativa para hablarte del tipo de terapia que realizan y de cómo puede esta ayudarte en tu problema. Ve preparada a esta cita, haz una lista de preguntas, plantéale tus dudas y preocupaciones. También, testea el nivel de confianza que te ofrece la persona: ¿ha resuelto tus dudas? ¿te ha dado seguridad? ¿te ha resultado una persona empática? ¿te ha parecido profesional?

Veamos algunos puntos importantes a tener en cuenta a la hora de decidirse:

Nivel de profundidad

Unas terapias se centran más en trabajar el síntoma, el problema más evidente, mientras que otras prefieren profundizar para eliminar la causa subyacente que está provocando ese problema.

Por ejemplo, el tabaquismo puede ser consecuencia de un mal manejo de la ansiedad, pero hay terapias que ofrecen métodos breves para dejar de fumar. Evidentemente, si no se trabaja el problema de fondo, el síntoma volverá a aparecer de una u otra forma, pero hay personas que no buscan profundizar tanto o, quizá, no es su momento.

Nivel de directividad

Es importante preguntar si tu psicólogo/a te dará instrucciones precisas sobre lo que tienes que hacer o te ayudará a que tú encuentres tus propias soluciones. Cuanto más se acerque a esta segunda opción, más efectivo a largo plazo será el trabajo.

Nivel de confianza con el psicólogo/a

El nivel de confianza en el profesional es un factor clave para que la terapia sea exitosa.

¿Es mejor la terapia online o presencial?

La tecnología actual permite hacer terapia online sin apenas diferencia frente a la presencial. Gracias a internet, puedes elegir un profesional de cualquier lugar del mundo si no encuentras a alguien de confianza en tu localidad.

Si estás buscando ayuda emocional, recuerda, no existe una terapia ideal para todo el mundo. Cada persona debe buscar al profesional y el tipo de terapia psicológica que mejor se adapte a sus necesidades. Si no sientes que es el adecuado, no pasa nada por preguntar, probar y cambiar de psicólogo/a.