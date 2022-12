Limpiar el microondas, ¿conoces el truco del limón?

No es necesario hacer un mal uso de tu microondas con experimentos como los que se ven por internet en que explotan huevos, tomates o uvas. Con un uso normal, este electrodoméstico inevitablemente acumula suciedad después de un tiempo.

No debes tolerar los derrames y las capas de grasa por mucho tiempo, porque la suciedad se vuelve cada vez más difícil de eliminar y favorece que aparezca moho y bacterias.

Cómo limpiar a fondo el microondas

Afortunadamente, hacer que un microondas vuelva a brillar no es difícil; limpiar el horno requiere mucho más trabajo. Te explicamos un método que ha demostrado su eficacia, y que se lleva a cabo con ingredientes caseros simples.

La limpieza a fondo con microondas consta de tres pasos:

Paso 1: limpia el plato giratorio

El plato giratorio casi siempre está hecho de vidrio resistente, por lo que se puede limpiar en el lavavajillas sin problema. Si la placa de vidrio está muy sucia, puedes dejarla en remojo en el fregadero, con agua caliente y detergente líquido, y luego tratarla con un cepillo o una esponja.

Si es posible, retira también el anillo de plástico giratorio sobre el que se asienta la placa y límpialo con un paño húmedo. Tanto la placa como el marco se pueden volver a colocar fácilmente más tarde.

LECTURA RECOMENDADA Cómo limpiar la casa sin contaminar el planeta

Paso 2: limpia el interior del microondas

El microondas no tiene función de autolimpieza, así que tienes que hacerlo tú misma. Si las paredes del dispositivo están sucias, debes tratarla para que sea más fácil limpiarlo después.

Como pretratamiento, es buena idea llenar un recipiente apto para microondas con agua, al que se le puede añadir una cucharada de ácido cítrico, unas rodajas de limón o un chorrito de vinagre casero.

Coloca el recipiente en el microondas, luego haz funcionar la unidad a máxima potencia durante unos minutos hasta que el líquido se haya evaporado. Después deja que el vapor caliente, que ahora se ha asentado dentro del aparato, haga efecto. Ten cuidado al abrir para evitar que te vengan a la cara nubes calientes de vinagre o limón.

Las manchas de grasa y las salpicaduras de salsa en el interior deberían haberse eliminado, pero todavía necesitarás pasar un paño húmedo. No olvides el techo y el interior de la puerta.

Paso 3: limpia el exterior del microondas

El exterior del horno microondas se puede limpiar fácilmente con un paño húmedo o un paño de microfibra, agua caliente y un poco de detergente líquido. En lugar de detergente líquido, también servirá un poco de agua con vinagre, como en el interior. No importa si el dispositivo tiene una carcasa de plástico o de acero inoxidable.

Limpieza del microondas sin vapor

Si quieres, también puedes prescindir del recipiente de agua y limpiar el interior del aparato directamente con un paño húmedo y un poco de detergente líquido o vinagre doméstico.

Si quieres limpiar regularmente el interior del microondas sin demasiados problemas, consigue una botella de spray vacía y llénala con un limpiador multiusos casero; la limpieza es más fácil con la ayuda del atomizador.

LECTURA RECOMENDADA 5 desengrasantes caseros o naturales para limpiar la cocina

Limpieza del microondas, más consejos

Consejo 1: actúa rápido

A diferencia del horno, los restos de comida pegados en el microondas no se carbonizan, pero eso no quiere decir que no sean cada vez más difíciles de eliminar con el paso del tiempo. Por tanto, cuanto antes se eliminen las salpicaduras, derrames, etc. mejor (preferiblemente inmediatamente después de que se hayan producido).

Consejo 2: limpia aunque no esté sucio

Incluso un microondas que no esté visiblemente sucio debe limpiarse de vez en cuando con un agente de limpieza como el vinagre doméstico. Después de todo, las bacterias y otros gérmenes se acumulan con el tiempo dentro del dispositivo, incluso si no puedes verlos.

Consejo 3: cubre los platos, pero no herméticamente

Si no quieres limpiar con tanta frecuencia, debes asegurarte de cubrir siempre los alimentos cuando los calientes en el microondas. Por un lado, nada puede salpicar, por otro lado, ahorra algo de energía.

Para hacer esto, puede usar una cubierta de plástico para microondas, pero también es suficiente simplemente poner un plato sobre el tazón (o, por el contrario, un tazón sobre el plato). Recueda que no puedes calentar en el microondas recipientes herméticamente cerrados, porque pueden exploar ( y luego si que tendrás que limpiar a fondo).