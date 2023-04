¿Qué es el hidrógeno verde y para qué sirve?

Con el "hidrógeno verde" como complemento de las conocidas energías renovables, la transición desde los combustibles fósiles a las energías limpias, renovables y sostenibles debería tener éxito.

De acuerdo con la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable”, aprobada por el Gobierno de España, el hidrógeno será clave para que el país alcance la neutralidad climática, con un sistema eléctrico 100% renovable, no más tarde de 2050.

¿Qué es el hidrógeno verde?

El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, el más ligero y el más abundante en el universo y en nuestro planeta.Se puede utilizar como combustible limpio, pues solo produce agua pura como residuo, pero antes es necesario separarlo de los otros elementos a los que está ligado, como el oxígeno en el caso del agua (H2O).

Hidrógeno verde: cómo se produce

Para separar el hidrógeno se utiliza la electrólisis: se aplica al agua una corriente eléctrica mediante dos electrodos, de manera que el negativo (cátodo) produce hidrógeno y el positivo (ànodo), oxígeno. Por tanto, para producir hidrógeno se necesita una fuente de energía eléctrica.

La energía necesaria para producir la electrólisis puede ser renovable y limpia (solar, eólica, hidráulica, etc) o no (nuclear, combustibles fósiles, etc.). En el primer caso, el hidrógeno es verde (verde en el sentido simbólico, pues el hidrógeno es incoloro, sea cual sea su método de producción).

Otros tipos de hidrógeno

El hidrógeno verde es un combustible limpio y sostenible. Sin embargo, otros tipo de hidrógeno no lo son tanto.

Hidrógeno gris

Este hidrógeno gris contribuye al cambio climático porque durante la producción con gas natural se producen gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2). Es el método más barato de producción de hidrógeno, pero también es el más contaminante. En la industria química, el hidrógeno gris se ha utilizado durante mucho tiempo como materia prima y fuente de energía.

Hidrógeno azul

Es básicamente hidrógeno gris, solo que no se permite que el CO2 escape a la atmósfera. Mediante los llamados sistemas de captura y almacenamiento de carbono (CCS), este se confina en instalaciones subterráneas. Según Greenpeace, el uso del gas natural como fuente de energía hace que no sea un hidrógeno limpio y sostenible.

Hidrógeno turquesa

En este caso, en lugar de electricidad, se aplica calor sobre el metano o el carbón y el resultado es hidrógeno y CO2 sólido. Se considera una alternativa más limpia que el hidrógeno gris, pero todavía implica el uso de combustibles fósiles, lo que lo hace menos sostenible que el hidrógeno verde, producido a partir de energías renovables.

¿PARA QUé se puede usar el hidrógeno verde?

La energía que producen las centrales solares, eólicas e hidráulicas se puede almacenar y transportar en forma de hidrógeno, lo que ayuda a eliminar la irregularidad de las condiciones climáticas y multiplica la eficiencia de las energías renovables. El hidrógeno verde hace que la energía de origen solar o eólico esté siempre disponible, y lo hace de manera mucho más limpia y eficiente que una batería.

El hidrógeno se puede utilizar como fuente de energía de diferentes maneras. Una es mediante la combustión del hidrógeno (comprimido o líquido) en motores de combustión interna o en turbinas de gas, lo que produce energía mecánica que se puede utilizar para mover un vehículo. Un motor de hidrógeno es muy similar a un motor de gasolina, pero con la gran diferencia de que no produce gases contaminantes.

Otra manera de producir energía a partir del hidrógeno es utilizándolo para generar electricidad. Esta aplicación se denomina "pila de combustible".

La empresa fabricante de aviones Airbus estima que habrá naves propulsadas por hidrógeno en torno al año 2050. No obstante, desde 2015 Toyota fabrica un coche que se mueve gracias a una pila de combustible de hidrógeno. Varios fabricantes de coches tienen prototipos con motores adaptados a la combustión del hidrógeno.

El hidrógeno también podía utilizarse como alternativa al gas natural en las calefacciones domésticas y como fuente de energía para las industrias.

¿La energía verde es eficiente?

El hidrógeno verde es una tecnología que tiene futuro. Sin embargo, los investigadores todavía tienen algunos problemas que resolver antes de que puedan producir hidrógeno verde en masa.

Por ahora, la producción de hidrógeno comprimido o licuado consume mucha energía. Luego, es necesario conseguir que los depósitos de hidrógeno sean seguros para que puedan ser instalados en vehículos (coches, barcos e, incluso, aviones).