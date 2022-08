Se cierra la ventana de tiempo para salvar la Amazonia

La selva amazónica es esencial para el equilibrio de la composición atmosférica del planeta porque puede absorber grandes cantidades de CO2 y almacenarlo en las plantas y el suelo.

Pero este valioso ecosistema o conjunto de ecosistemas está en peligro de colapsar, lo que tendría consecuencias drásticas para la biodiversidad global y la lucha contra la crisis climática.

Según un nuevo estudio, no se necesita mucho para salvar la región amazónica, pero no es solo el gobierno brasileño el que debe actuar rápidamente. Según los investigadores, los países industrializados también tienen que ayudar.

¿Cuánto cuesta preservar la Amazonía?

La destrucción de la selva amazónica avanza tan rápidamente que está a punto de alcanzarse un punto de inflexión irreversible. Hasta el 20% de la Amazonia brasileña ya se ha perdido por culpa de los incendios o la deforestación.

Solo unos pocos puntos porcentuales más y el ecosistema colapsaría, con consecuencias que afectarían irremediablemente al planeta entero.

Hay que tener en cuenta que la región amazónica no solo proporciona el sustento directo para los 1,7 millones de miembros de los grupos de población indígena que viven allí, sino que también regula el clima global y alberga un tercio de todas las especies animales y vegetales que se encuentran en todo el mundo.

Todavía se puede prevenir un colapso dramático del Amazonas, como muestra un estudio realizado por científicos dirigidos por José Maria Cardoso da Silva, investigador de la Universidad de Miami.

Para que la selva tropical y sus funciones vitales estén protegidas a largo plazo, el estudio señala las siguientes condiciones:

Es necesario incrementar el área protegida hasta los 1,3 millones de metros cuadrados, el 83% de toda la región amazónica.

el 83% de toda la región amazónica. Según los investigadores, el costo inicial de este esfuerzo oscila entre mil millones y mil seiscientos millones de dólares,

Los costos recurrentes anuales serían de 1,7 a 2,8 mil millones de dólares. Estos surgen de las medidas de conservación necesarias.

Salvar la selva tropical costaría más del doble de lo que el gobierno brasileño está invirtiendo actualmente. Pero con un presupuesto federal de más de 900 mil millones de dólares, el costo todavía estaría “dentro del ámbito de la posibilidad”.

Los países industrializados deben colaborar

Sin embargo, José Maria Cardoso da Silva, autor principal del estudio, no ve la preservación de la Amazonia como una responsabilidad exclusiva de Brasil:

"Cuando se considera que la preservación de la región amazónica brasileña es esencial para superar dos de nuestros mayores problemas globales: la protección del clima y la conservación de la biodiversidad, es justo que la sociedad brasileña no asuma sola estos costos. Los países desarrollados en particular deberían compartir los gastos, ya que son responsables de la mayor parte de la degradación ambiental global”, explica.

En términos concretos, Da Silva cifra los aportes financieros de los países industrializados entre uno y 1,6mil millones de dólares para el establecimiento de nuevas áreas protegidas.

También deberían asumir la mitad de los costos administrativos anuales. "Parece una gran inversión, pero no es casi nada en comparación con los miles de millones de dólares que Europa está gastando en subsidios a los combustibles fósiles", dijo da Silva.

Es importante que la expansión del área protegida amazónica se haga rápidamente. Ante el hecho de que “los impactos negativos de las actividades humanas en la región aumentan como nunca antes”, la ventana de tiempo en la que todavía es posible actuar amenaza con cerrarse, según afirma el estudio.

