"Los ecohéroes nos inspiran para cambiar"

Carlos Fresneda, periodista corresponsal de El Mundo en Reino Unido, colaborador de Cuerpomente y cofundador de la web El Correo del Sol, lleva tres décadas escribiendo sobre temas ambientales. En plena pandemia, y con el cambio climático como telón de fondo (una emergencia mayor que la humanidad debe afrontar también desde la colaboración), ha hablado con personas relevantes, activistas y científicos para ofrecer un caledoiscopio alternativo de otra vida posible, respetuosa con la Tierra y nuestro entorno. El resultado ha sido un libro muy inspirador y muy necesario:Ecohéroes. 100 voces por la salud del planeta. (editorial RBA).

En realidad, Fresneda gestando este libro desde hace más de 10 años. En plena escritura intensiva, cuando acumulaba ya muchos folios, se declaró la pandemia por la COVID-19 y por eso esta obra quedó afectada también por el confinamiento: "De hecho, hay un prólogo que se llama "Lo impensable" y que es una referencia muy directa a la pandemia; concluye con la frase que para mí resume un poco el mensaje del libro: lo impensable nos va a obligar a repensarlo todo."

"Detrás de cada ecohéroe hay una historia con los cambios que han propiciado"

Ecohéroes está dividido en 10 apartados (ciudades, alimentación, ciencia, naturaleza, agua, clima, energía, economía, consumo y educación) y en ellos rehúye de la entrevista clásica porque su intención ha sido ofrecer al lector "un libro de acción porque son gente haciendo cosas. Estamos ya hartos de discursos y por eso es un libro de historias, con los cambios que ellos han propiciado en su entorno. Creo que es una manera mejor de inspirar a la gente".

–¿Quiénes son esas cien voces?

–Son activistas o científicos conocidos como Greta Thunberg o Jane Goodall, a quien por cierto entrevisté durante el confinamiento. Está también el padre de la ciencia del cambio climático, James Hansen, el padre de la teoría Gaia, James Lovelock, el fundador del movimiento Transición, Rob Hopkins, Vandana Shiva, la oceonóloga Sylvia Earle... Hay gente bastante conocida y otros no tan conocidos, pero que yo he querido también incluir para jugar un poquito a la sorpresa y para demostrar que hay un ecohéroe a la vuelta de la esquina. En torno al 25% de los ecohéroes son españoles y entre ellos quiero destacar a Domingo Jiménez Beltrán, el primer director de la Agencia de Medio Ambiente y que ha creado su espacio propio en Murcia, en Águilas, la Fundación Castillo de Chuecos con la intención de crear un Centro de Sostenibilidad del Mediterráneo. Es un adalid de la renovables y la energía solar en España. Está Heike Freire, la educadora autora de "Educar en verde", Sybilla, por toda su labor no solo como diseñadora, sino como activista en Mallorca... Mallorca es un puntal en el libro y hay varios ecohéroes mallorquines, como Guillem Ferrer, ex diseñador de Camper, que organiza los encuentros de Educar para la vida y que para mí ha sido un faro.

–Háblanos un poco de los ecohéroes autóctonos.

Además de estos, me gustaría mencionar al chef José Andrés, al que yo llamo el "chef solidario solar" porque yo asistí a su despertar como como chef solar y solidario en Haití después del terremoto con ayuda de otro ecohéroe y muy amigo Manolo Vílchez, que fue quien introdujo la cocina parabólica solar. Fue una expedición que se llamó Solar for Hope y ese viaje Haití fue crucial para mí porque tuve la oportunidad de conocer a José Andrés, que es un monstruo de la comunicación y una persona superhumana y ahora está en todos los sitios por su gran labor durante la pandemia. Y a Manolo quiero también rendir un homenaje especial porque fue mi porteador de ecohéroes autóctonos. Hay otra persona que conozco hace mucho tiempo y que también me toca muy directamente porque es un grandísimo comunicador, aparte de un divulgador increíble, que es Mariano Bueno, el padre de la agricultura ecológica en España y con quien tuve la ocasión de hacer un viaje de Barcelona a Castellón rumbo a La Senieta, su finca donde ha proyectado todo lo que sabe hacer, que es mucho.

–Después de leer tu libro, he de confesarte que Paul Stamets, el micólogo que ha inventado una Caja de la Vida para reforestar el planeta, es uno de mis favoritos. ¿Cuáles de ellos te han dejado realmente con la boca abierta? ¿Alguno te ha llegado a emocionar?

Paul Stamets es otro de mis predilectos. La foto que le hizo mi gran amigo Isaac Hernández, que es mi compañero de viaje durante más de la mitad del libro, la sacó a las 6 de la mañana con unas setas parasol de más de medio metro de alto. Ver a Paul Stamets con su sombrero de hongos de Transilvania para mí fue como contemplar un duende escapado del bosque. Él hace una comparación increíble del micelio –de lo que hay debajo, porque las setas al fin al cabo son la punta del iceberg–: los hongos bajo bajo tierra son como el internet del bosque, de la naturaleza. Él compara el micelio con las galaxias y con las redes, hace una especie de metáfora increíble y la conclusión es que todo está conectado. Fritjof Capra, autor de "La trama de la vida" (The Web of Life), también me ha influido mucho, y como coda al capítulo también lo he querido incorporar porque ese es también el mensaje. Me ha emocionado también Gordon Hempton, el ecologista acústico que ha dado la vuelta al mundo en busca del silencio natural. Estuve con él en la "pulgada del silencio" que tiene en los bosques Olympic Mountains, cerca de Seattle. Ha aprovechado el confinamiento para impulsar una iniciativa que llama los Parques del Silencio porque la gente es ahora mucho más sensible a la contaminación acústica de lo que era antes de confinamiento y también a la contaminación del aire. Esta iniciativa consiste en buscar reductos de silencio en los parques urbanos, el primero es en Taipeh , Taiwan; el segundo y el tercero van a ser en Suecia; y está buscando un sitio aquí, en España.

–A la más joven, Greta Thunberg, la entrevistaste hace poco. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Las generaciones del siglo XXI van a marcar un nuevo rumbo?

Con Greta ha sido un poco como con el ratón y el gato este año. Al final, la pude pillar más tranquilamente en su última aparición en Bristol, en una manifestación que hubo después de su aparición fulgurante en la COP25, en Madrid, y esa doble travesía del Atlántico. También soy crítico en torno a la burbuja informativa que se ha creado a su alrededor, pero sobre todo soy muy crítico con los que han ido a por ella. Ha pasado un poco como con Al Gore: como no se puede matar el mensaje han intentado matar el mensajero. Y en este caso, más aún por ser mujer, menor de 18 años y con el síndrome de Asperger, que curiosamente ya ha convertido en su superpoder. Y ahí está: Persona del Año de la revista "Time" y candidata al Nobel de la Paz, que posiblemente se lo den un año de estos. Tiene mérito haber puesto el cambio climático en primer plano y haber sacado de las escuelas a la gente joven y a los chavales y haber creado escuela a su manera. Ahora mismo, Dara McAnulty, al que yo llamo el "greto norirlandés", que es autor de "Diario de un joven naturalista", con 17 años y también afectado con el síndrome de Asperger, está creando mucha sensación en Reino Unido. El libro ha recibido ya varios premios y ojalá lo podamos ver pronto traducido. De hecho, Dara será uno de los protagonistas de un posible "Ecohéroes 2".