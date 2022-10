Encuentro con la propia sombra

Con la llegada del bebé se revelan algunas heridas, posiblemente, hasta el momento desconocidas. Es lo que Laura Gutman describe como el encuentro con la propia y sombra, y así responde a la pregunta de una lectora:

Ahora que estoy en pleno puerperio, de bruces con mi propia sombra, ¿crees que si miro de frente a mi niña interior herida este proceso acabará rápido? Mi dolor a veces es tan profundo que parece insoportable. ¿Existen trabajos terapéuticos exprés?

Esta mujer está diciendo que tuvo a su bebé y le salieron a la superficie un montón de vivencias que ella tenía, pero que no tenía conciencia. Por eso dice que fue un encuentro con su sombra, o sea, con un montón de vivencias y experiencias pasadas, que no tenía registradas y ahora aparecen a borbotones y no las puede entender.

EL TIEMPO DEPENDE DE TI

En cuanto a lo de la terapia exprés, yo siempre recomiendo el sistema de indagación que yo organicé a lo largo de los años que se llama Biografía humana. Ahora, eso de exprés… Si yo tardé 35 años en organizar una manera de sobrevivir, no la voy a desorganizar exprés. Eso no significa que tenga que estar ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas. O sea, la biografía humana, tal como yo la entiendo, como le enseño y como pongo a trabajar a mi equipo de profesionales, es yendo muy directamente al escenario de infancia real, a las vivencias de esa niña, a separar y despejar todos los discursos engañados, todo lo que mamá dijo, despejar todos los recuerdos que no son confiables, etcétera.

Tratamos de hacer un trabajo muy contundente, muy directo, seguro y profundo. Ahora, cuan exprés va a ser, va a depender de la capacidad que tenga cada individuo de entrar en contacto con ese dolor real, cuánto lo aguante y cuánto esté dispuesta a seguir profundizando.

