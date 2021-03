Atención a las personas mayores: ahora se sienten todavía más solas

Si preguntas a las personas mayores de tu entorno si se sienten solas o incluso si su sentimiento de soledad ha aumentado durante la pandemia, seguramente te dirán que no. Y es que, tal como recoge el informe "El impacto de la COVID-19 en el sentimiento de soledad no deseada de las personas mayores" presentado recientemente por la plataforma Observatorio de la Soledad, las personas mayores a menudo no quieren reconocer su sentimiento de soledad porque eso podría llevar implícito que las personas de su entrorno (hijos, pareja, etc) no responden a sus expectativas.

Así, es probable que las personas mayores que nos rodean nos digan que no se sienten solas simplemente por vergüenza o culpa. Sin embargo, ¿hasta qué punto han experimentado en realidad sentimiento de soledad las personas de edad avanzada durante la pandemia? El 41% de los mayores que ya se sentían solas antes de la pandemia dicen que su sentimiento de soledad ha aumentado, según el informe del Observatorio de la Soledad.

¿Por qué se han sentido solos nuestros mayores durante la pandemia?

Casi de la mitad de las personas mayores encuestadas por el Observatorio de la Soledad reconocen sentirse más solas desde que la pandemia se inició. ¿Por qué?

Porque ahora mantienen menos contacto físico con otras personas

Al preguntar a las personas que dicen sentirse más solas, casi la mitad (43%) tiene claro que este sentimiento está directamente vinculado con la la disminución, limitación o ausencia de contactos. Un 18% manifiesta que echa de menos la compañía y el contacto personal, haciendo hincapié en el contacto presencial y físico, y un 13,5% hace referencia a la imposibilidad de mantener relaciones familiares.

Porque la situación de pandemia les genera vacío o tristeza

El 21% relaciona este aumento con sentimientos de angustia, vacío, tristeza, desesperanza o desmotivación por la situación. La soledad entre nuestros mayores, según el nuevo informe, no solo tiene que ver con las relaciones sociales. Muchos de ellos vinculan este sentimiento a un vacío interno relacionado con la soledad existencial.

Por sentir que están aisladas en casa

Antes de la pandemia, el 60% de las personas encuestadas solía salir a la calle con amigos o amigas a pasear. Además, el 41% realizaba actividades sociales como ir a la parroquia o al centro de mayores del barrio. El 72% solía ir de compras al mercado o a las tiendas del barrio antes de la declaración del estado de alarma. La mitad de estas personas dicen haber cambio sus rutinas y dos tercios declaran echar de menos su día a día antes de la pandemia.

El 16% de las personas encuestadas considera que haber tenido que dejar de hacer estas actividades y quedarse encerradas en casa está tras su mayor sentimiento de soledad. El sentimiento puede ser mayor según sean las condiciones de la vivienda de estas personas.

Porque sienten más miedo

El 8% de las personas han asociado el aumento del sentimiento de soledad con el miedo y la preocupación general por la situación.

Artículo relacionado Cómo afrontar el confinamiento en soledad

El sentimiento de soledad en los mayores no es nuevo

Si la mitad de las personas mayores reconocen sentirse más solas ahora, quizá podamos estar tentados a pensar que el dato no está tan mal: eso significa que la otra mitad no se ha sentido sola. Pero no es así, puesto que el sentimiento de soledad entre las personas mayores ya estaba extendido antes de la pandemia, por lo que sentirse igual tampoco es un buen dato.

La investigación "La soledad como fenómeno complejo: ciclo vital, pobreza, subjetividad y cultura", realizado también por el Observatorio de la Soledad en 2018 ya apuntaba entonces que la soledad se situaba como un problema social cada vez más reconocido y asociado a las personas mayores. “Hace semanas que no salgo de casa”. “Paso sola los días” o “Necesito un abrazo” son algunas de las frases que ya recogía el informe de 2018.

De hecho, casi un tercio de las personas encuestadas en el nuevo informe tras la pandemia, se refieren a la soledad como un sentimiento general de abandono, o consideran que este sentimiento ya estaba presente en sus vidas antes de la crisis de la COVID-19. La mayoría, además, considera que el apoyo recibido durante la pandemia ha sido el mismo que antes.

Qué podemos hacer para ayudar a disipar ese sentimiento

El sentimiento de soledad es subjetivo y multifactorial, por lo que es difícil saber cómo ayudar a reducirlo. Sin embargo, el informe recién publicado por el Observatorio de la Soledad ha demostrado que el 17% de las personas que han aumentado el contacto con amigos y vecinos durante el confinamiento, han observado una disminución en su sentimiento de soledad.

Así pues, prestar apoyo emocional realizando visitas periódicas para que sigan sintiéndose en contacto con personas y estar atentos a sus necesidades es de gran ayuda para paliar su sentimiento de soledad.

Referencias científicas:

Elisa Sala, et al. El impacto de la COVID-19 en el sentimiento de soledad no deseada de las personas mayores. Observatorio de la Soledad. Fundación Privada Amigos de los Mayores.