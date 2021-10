9 experiencias para disfrutar del bosque en otoño

5 / 9

En estas semanas de otoño, una multitud de personas acude a los bosques en busca de los codiciados hongos. Es casi un ritual y un reto, que a veces cobra tintes de auténtica competición.

Por ello es tan importante insistir en que se haga una cosecha responsable, recolectando los ejemplares grandes y dejando crecer los pequeños, en que no se debe coger aquello que no se conoce y en que el espacio no muestre señal alguna de nuestro paso.

En los bosques caducifolios se dan setas quizá no tan populares como los rovellones, pero no menos gustosas, como las palometas (Russula virescens) o el boleto real (Boletus regius), propio de hayedos y robledales.

Pero también es posible ir al bosque no para recoger sino para admirar las setas, de las que en nuestro país podemos contabilizar más de tres mil especies.

