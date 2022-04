¿Qué se puede hacer para que los cosméticos naturales no se estropeen?

En cualquier resto orgánico en condiciones de humedad y temperatura adecuadas pueden proliferar las bacterias y los hongos. Por eso limpiamos bien los cepillos de dientes, pero no somos conscientes de que los cosméticos -sobre todo los naturales- contienen sustancias orgánicas y agua, y se contaminan con las bacterias que flotan en el aire o que depositamos nosotros mismos con los dedos.

Solo los productos secos como los polvos (que se basan en minerales) o los aerosoles, cuyo contenido no entra en contacto con el aire, se mantendrán durante mucho tiempo.

Consejos para mantener los cosméticos libres de gérmenes

Para que los cosméticos duren más, se suelen añadir conservantes a los productos (esto también se aplica a la cosmética natural con conservantes autorizados). Su misión es evitar que bacterias, hongos o levaduras se multipliquen en el maquillaje y lleguen a la piel, pero ningún producto de belleza puede mantenerse fresco indefinidamente.

Es por eso que debes seguir algunas reglas cuando te aplicas maquillaje, la loción e incluso cuando vas de compras. Estos consejos te ayudarán a evitar que los productos y accesorios de belleza se conviertan en "esparcidores de gérmenes".

Lávate siempre las manos antes de aplicar maquillaje o una loción.

antes de aplicar maquillaje o una loción. Abre el producto solo cuando realmente quieras usarlo para reducir el tiempo de exposición a microorganismos.

para reducir el tiempo de exposición a microorganismos. Para no contaminar cremas, bálsamos o ungüentos que van en tarro, es mejor coger la cantidad necesaria con una espátula o palito. Si usas el dedo, hazlo solo las manos recién lavadas.

Si usas el dedo, hazlo solo las manos recién lavadas. Es mejor usar una espátula o palito cosmético separado para cada producto para que los gérmenes no se transporten de uno a otro.

para que los gérmenes no se transporten de uno a otro. Limpia regularmente las brochas y las esponjas cosméticas. Lava el cepillo o la esponja con jabón o un producto de limpieza especial de farmacia y déjelo secar completamente

Lava el cepillo o la esponja con jabón o un producto de limpieza especial de farmacia y déjelo secar completamente Cierra siempre los cosméticos con cuidado después de usarlos.

con cuidado después de usarlos. Usa los productos antes de que se alcance la fecha de caducidad (si está disponible) o se exceda el período de uso preferente.

(si está disponible) o se exceda el período de uso preferente. Si un artículo huele extraño, ha cambiado de color, tiene grumos o se ha modificado su textura, no es una buena señal. En este caso, elimina el producto en el contenedor de rechazo.

Usa los productos de belleza de manera segura

Los productos en tubos o dispensadores están mejor protegidos de las influencias externas que los que se encuentran en frascos o latas

de las influencias externas que los que se encuentran en frascos o latas Sé particularmente meticulosa con los productos como el rímel, el delineador de ojos, etc. que se usan alrededor de los ojos. Presta atención a la higiene y las fechas de caducidad para evitar que los gérmenes entren en tus ojos.

Presta atención a la higiene y las fechas de caducidad para evitar que los gérmenes entren en tus ojos. No apliques barras de labios, brillo de labios o productos similares inmediatamente después de comer, si lo haces límpiate bien la boca y las comisuras antes. De lo contrario, podrías transferir residuos de alimentos al producto, sobre los que se depositan bacterias con el tiempo, que a su vez llegan a los labios.

si lo haces límpiate bien la boca y las comisuras antes. De lo contrario, podrías transferir residuos de alimentos al producto, sobre los que se depositan bacterias con el tiempo, que a su vez llegan a los labios. No diluyas ni mezcles los productos cosméticos y guárdalos en lugares lo más secos, frescos y oscuros posible.

y guárdalos en lugares lo más secos, frescos y oscuros posible. Reemplaza regularmente toallas, toallitas, almohadillas desmaquillantes reutilizables y similares.

y similares. No compartas maquillaje ni otros cosméticos con otras personas.

Esponja de maquillaje, un captador de gérmenes

Un estudio realizado en el Reino Unido no solo mostró que los productos cosméticos casi siempre se usan después de la fecha de vencimiento indicada, sino que también encontró una contaminación microbiana significativa en una variedad de productos de belleza.

Un utensilio de maquillaje muy específico atrajo una atención particular: el estudio encontró que las esponjas de maquillaje estaban particularmente contaminadas. Casi nunca se limpiaban y cada vez se formaran más gérmenes en ellas.

¿Se pueden desinfectar en el microondas?

Puedes limpiar las esponja en el microondas. Todo lo que necesitas es una taza apta para microondas, agua y un poco de jabón.

Coloca la esponja en la taza, llénala hasta la mitad con agua y agrega un chorro de jabón

llénala hasta la mitad con agua y agrega un chorro de jabón Pon la taza en el microondas a 900 vatios durante un minuto

durante un minuto El agua quedará sucia de color marrón y la esponja estará limpia. Deja que se seque al aire por completo.

La esponja también se puede meter en la lavadora. Eso sí, no se debe poner con prendas de colores claros o delicadas.

