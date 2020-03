Calendario de temporada: qué frutas y verduras comer en abril

6 / 12

En primavera, con los naranjos a punto de llenarse de flores e impregnar el aire con su fragancia de azahar, podemos disfrutar todavía de muy buenas naranjas.

Se trata de variedades tardías que en abril y mayo están en temporada, como la navel powel, la navel lane late o la valencia late. Son naranjas dulces y jugosas que permiten despedirse con buen sabor de boca de este cítrico hasta el año siguiente.

Las naranjas no solo son ricas en vitamina C, sino que aportan ácido fólico y vitamina B1. Si se comen enteras, y no en zumo, se aprovecha mejor su fibra, en la que se concentran sus flavonoides. Estos antioxidantes refuerzan la protección de la vitamina C.