4 poderosas combinaciones de alimentos que estimulan tu salud

2 / 4

Hemos elegido el kiwi, porque es una de las frutas más ricas en vitamina C, pero en realidad cualquier fruta rica en vitamina C es una buena opción para añadir a tu porridge de avena: fresas, arándanos, frambuesas… La vitamina C multiplica los efectos protectores de las avenantramidas y otros fenoles de la avena sobre las arterias del organismo. ¿Cómo?

Las avenantramidas y otros compuestos fenólicos presentes en la avena reducen la oxidación del colesterol LDL, asociada a un mayor riesgo cardiovascular. Al combinarse con vitamina C, el tiempo durante el cual ejercen esa protección del colesterol LDL frente a los radicales libres aumenta considerablemente, y más cuanto mayor es la dosis de vitamina C.

El kiwi, además de vitamina C, te aporta una buena dosis de fibra soluble, ácido fólico y vitamina E.

Foto: Stockfood